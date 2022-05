2:5 in Vaduz – Der FC Wil geht im Ländle unter Es war ein gebrauchter Abend für den FC Wil. Beim Gastspiel in Vaduz setzt es für die Äbtestädter eine deutliche Niederlage ab. Dies nicht, weil die Wiler auffällig schlecht spielten, sondern vielmehr weil die Liechtensteiner vorne brandgefährlich agierten. Gianluca Lombardi 07.05.2022, 01.24 Uhr

Michael Heule (re.) war eine der wenigen positiven Erscheinungen in der Wiler Defensive. Bild: Gianluca Lombardi

Zwei Derbys innerhalb von nur vier Tagen – Fussballherz was willst du mehr. Zuerst Vaduz auswärts, dann Winterthur zuhause. Beim Auswärtsspiel im Ländle gab es bei den Wilern gleiche mehrere Umstellungen in der Startaufstellung. Filip Frei, Yannick Toure, Kastrijot Ndau und Emir Tonbul rückten neu in die Anfangsformation. Bei den Vaduzern fehlte mit Simone Rappe die personifizierte Torgefahr verletzungsbedingt. Ein herber Verlust im Aufstiegskampf für die Liechtensteiner.

Den besseren Start erwischten dann die Gastgeber. Tunahan Cicke traf nach einer flachen Hereingabe von Links zur frühen Heimführung. Doch keine drei Minuten später war die Partie bereits wieder ausgeglichen. Wieder war es eine Flanke von Links, die zum Torerfolg führte. Yannick Toure war es, der für die Wiler ausglich.

Was folgte war eine Partie in welcher phasenweise auf beiden Seiten der letzte Wille fehlte und viele Aktionen von Vorsicht geprägt waren. Doch auch in diesem Modus fielen weiterhin Tore. Erneut waren es die Hausherren, die in Führung gingen. Dieser zweite Versuch hielt dann aber gar nur zwei Minuten stand. Erneut war es Toure der für die Wiler ausglich.

In Anbetracht der Tatsache, dass Vaduz weiterhin die Chance hat den Barrageplatz zu erreichen, war das Gezeigte der Ländle-Kicker schlichtweg mangelhaft und zu wenig zielstrebig. Weil aber auch die Wiler nicht das abrufe konnten oder wollten, was Sie sonst zu leisten vermögen, war das Unentschieden zur Pause gerechtfertigt.

Blitzstart der Gastgeber

Nach der Pause trat vor allem das Heimteam deutlich konzentrierter und aggressiver auf. So verwunderte es dann nicht, dass die Partie nur eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff entschieden war. In der 51. Minute packte Aussenverteidiger Fabio Fehr einen Gewaltschuss aus, der genau in die Hohe Torecke flog. Da applaudierte man wohl auch, wenn man Anhänger der Wiler ist.

Nur vier Minuten später erzielte Cicek seinen zweiten persönlichen Treffer. Er genoss im Strafraum zu viele Freiheiten und erhöhte auf 4:2. Weil sich dann weitere fünf Minuten später auch noch di Giusto in die Torschützenliste eintragen liess, stand es 5:2. Drei Tore innerhalb von neun Minuten sorgte hier im Rheinpark für die Entscheidung.

Auch abseits des Rasens gab es bei den Wilern heutige einiges zu vermelden. Wie die Äbtestädter bekannt gaben, wurden die Verträge mit Mittelfeldspieler Kastrijot Ndau um zwei und von Torhütertrainer Philipp Bowald um ein Jahr verlängert. Nicht mehr das Trikot des FC Wil tragen werden die beiden ausgeliehen Akteure Noah Jones und Josiah Daniel. Beide sind derzeit beim FC Rapperswil-Jona und kehren nicht mehr zurück. Beide Spieler hinterliessen zu viele Fragezeichen, so dass diese Trennung alles andere als überraschend kommt.

Telegramm:

FC Vaduz – FC Wil 1900 5:2 (2:2)

Rheinpark Stadion, Vaduz: 1198 Zuschauer – Schiedsrichter: Piccolo

Tore: 7. Cicek 1:0, 10. Toure 1:1, 32. Ris 2:1, 34. Toure 2:2, 51. Fehr 3:2, 55. Cicek 4:2, 60. Di Giusto 5:2.

Vaduz: Büchel; Fehr, Schmid, Iodice, Hug (26. Obexer); Omerovic (88. Staubli), Dobras (70. Gomes); Ris (70. Ulrich), Cicek, Di Giusto (88. S. Lüchinger); Sutter.

Wil: De Mol; Frei, Zali (46. Talabidi), Tonbul, Brahimi (81. Heule); Ndau, Muntwiler (64. Isamili), Fazliu; Bahloul (81. Abazi), Toure, Lukembila (64. Saho).

Bemerkungen: Vaduz ohne Gasser (gesperrt), Rahimi, Wieser, Rapp, Antoniazzi (alle verletzt), Capozzi, Saglam, Strübi und G. Lüchinger (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Zumberi (krank), Sauter, Rustemoski, Reichmuth, Malinowski, Bega (alle verletzt) und Abubakar (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 18. Muntwiler, 38. Ndau, 71. Büchel, 76. Talabidi, 89. Toure.