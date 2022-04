2:5 in Schaffhausen – Wil taucht trotz Feldüberlegenheit Gegen Schaffhausen zeigt der FC Wil eine beherzte Leistung, verliert aber am Ende (zu) hoch. Valon Fazliu konnte sich zumindest als Doppeltorschütze auszeichnen. Gianluca Lombardi 22.04.2022, 23.39 Uhr

In Schaffhausen mussten die Wiler gleich fünf Gegentore schlucken. Bild: Gianluca Lombardi

Der FC Wil bezieht in Schaffhausen eine 2:5-Niederlage. Die Wiler gehen zwar früh in Führung, lassen dann aber schnell nach. So kommen die Schaffhauser zu einem ungefährdeten Heimsieg und bleiben im Aufstiegsrennen. Die Wiler hingegen kommen weiterhin in der Ferne nicht auf Touren.

Die Aufgaben in Schaffhausen waren klar verteilt. Der heimische FC Schaffhausen musste gewinnen, um im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben, die Wiler brauchten einen Sieg um doch noch im Mittelfeld ein Wort mitzureden. Beim FCS vertraute man auf die Unterstützung des Publikums. Wer in Gelb erschien genoss freien Eintritt. Auch der Konflikt zwischen der Bierkurve und der Vereinsführung scheint vorerst begraben zu sein.

Fussballerisch waren es die Wiler, die zuerst zum Zug kamen. Valon Fazliu setzt seinen Abschluss in der vierten Minute aber am Tor vorbei. Ein sehr ansehnlicher Start der Äbtestädter. Nur wenigen Minuten später lenkten die Gastgeber beinahe eine Flanke von Wil’s Silvio ins eigene Tor ab.

Die logische Konsequenz trat ein. Die Schaffhauser wurden für ihre Passivität bestraft. Fazliu traf per Kopf zur Führung für Wil. Völlig unverdient fiel dann beinahe im Gegenzug das 1:1. Nach einer Ecke stieg Raul Bobadilla am höchsten und nickte ein. Kaum verhallte der Jubel lagen sich erneut die Hausherren in den Armen. Erneut hatte es hinter Marvin Keller eingeschlagen - 2:1 für Schaffhausen.

Schaffhausen spielte nicht spektakulär, aber schnörkellos und effizient. Bobadilla erhöhte nach einer halben Stunde auf 3:1.

Nichts Neues im zweiten Durchgang

Auch nach der Pause war Wil weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Das belegte auch die Statistik. Was aber fehlte, war ein weiteres Tor, um die Schaffhauser nochmals in Gefahr zu bringen. Es fehlte an klaren Torchancen innerhalb des gegnerischen Strafraums.

Der FCS blieb weiter effizient und erhöhte durch den eingewechselten Danilo del Toro auf 4:1. Es war der vierte Schuss aufs Tor, den die Hausherren abgaben. Eine bittere Pille für die Wiler, die hier klar spielbestimmend waren. Doch die Munotstädter bewiesen mit ihrer Kaltschnäuzigkeit, dass Sie zurecht um den Aufstieg mitspielen.

Doch es war des Guten nicht genug auf Seite der Gastgeber. Man sah es kommen, auch der fünfte Schuss aufs Tor fand seinen Weg ins Netz. Immerhin verkürzte Fazliu nochmals auf 2:5. Ein mehr als überfälliges Tor. Am Ende war es eine Wiler Niederlage, die deutlich zu hoch ausfiel und nur schwierig einzuordnen ist. Viel falsch gemacht haben die Äbtestädter nicht, umso härter fällt dafür das Resultat aus.

Telegramm:

FC Schaffhausen – FC Wil 1900 5:2 (3:1)

wefox Arena: 1’827 Zuschauer – Sr: Kanagasingam

Tore: 15. Fazliu 0:1, 17. Bobadilla 1:1, 20. Gonzalez 2:1, 33. Bobadilla 3:1, 73. Del Toro 4:1, 79. Ardaiz 5:1, 89. Fazliu 5:2.

Schaffhausen: Ruberto; Krasniqi, S. Müller, Mujcic (46. Kalem), Lika; Stevic (89. Soldo), Gjorgjev (80. A. Müller), Hamdiu, Gonzalez; Ardaiz (80. Alounga), Bobadilla (59. Del Toro).

Wil: Keller; Dickenmann (69. Frei), Zali, Sauter, Brahimi (69. Heule); Ndau, Muntwiler, Fazliu; Bahloul (89. Abazi), Silvio, Lukembila (79. Saho).

Bemerkungen: Wil ohne Bega, Malinowski, Reichmuth, Rustemioski, Toure (alle verletzt) und Coric (nicht im Aufgebot). Schaffhausen ohne: Bislimi, Padula (beide gesperrt), Maouche, Paulinho, Rodriguez (alle verletzt) und Sanogo (nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 23. Ndau, 88. Saho