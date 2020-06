1:1 zum Restart – Wil ringt dem Leader einen Punkt ab Gegen den Favoriten Lausanne-Sport dürfen die Wiler einen Punktgewinn feiern. Matchwinner war Captain Philipp Muntwiler, der kurz vor dem Ende für den Ausgleich sorgte. Gianluca Lombardi 19.06.2020, 20.51 Uhr

Captain Philipp Muntwiler bejubelt seinen Ausgleichstreffer. Bild: Gianluca Lombardi

Es war ein enges Spiel im Bergholz. Von Beginn weg begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Von der klaren Rollenverteilung war wenig zu sehen. So waren es die Hausherren, die durchaus die besseren Tormöglichkeiten besassen. Doch der FC Lausanne-Sport zeigte sich eines Spitzenteams würdig. Mit der ersten eigenen richtigen Torchance gingen die Westschweizer prompt in Führung. Nach einer schnellen Kombination genoss Joao Oliveira zu viele Freiheiten und brachte sein Team in Führung.

Mit diesem Treffer war die Wiler Gegenwehr erstmal gebrochen, doch nicht für die komplette Restspielzeit. Bis hin zur Halbzeit passierte aber im Bergholz kaum noch was. Einzig Torschütze Oliveira kam erneut zu einer Gelegenheit, zeigte dabei aber einen äussert schwachen Abschluss.

Der Captain sorgt für den Ausgleich

Nach der Pause zeigten sich der FC Wil wieder spürbar aggressiver. Mit viel Leidenschaft und Kampfgeist hielten die Mannen von Ciriaco Sforza dem Leader entgegen. Was aber fehlte waren die zündenden Ideen, um mit dem Ball mit Tempo in die Tiefe zu gelangen. So reichte es den Westschweizer vorerst aus, wenn Sie tief standen und auf Konter setzten.

Doch der Aufwand der Ostschweizer sollte doch noch belohnt werden. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Wiler laufend mutiger. Als Captain Philipp Muntwiler in der 90. Minuten den Ausgleich erzielte, gab es kein Halten mehr. Die Freude auf dem Feld aber auch auf der Tribüne war überschwänglich, trotz nur 80 erlaubten Zuschauern.

Ein gefühlter Sieg

Man hatte das Gefühl, dass mit diesem Ausgleichstreffer eine riesige Last von der Mannschaft abgefallen ist. Es war wohl (fast) ein Start nach Mass in die englischen Wochen. «Für mich war es eine sehr gute Leistung.», so der zufriedene Ciriaco Sforza nach dem Spiel. Er unterstrich dabei den Eindruck, den wohl viele Zuschauer dieser Partie hatten.

Ab sofort geht es für alle Mannschaften Schlag auf Schlag. Dieses Erfolgserlebnis könnte für den restlichen Verlauf der Saison richtungsweisend sein. Dabei ist die Erkenntnis, dass man doch noch sein Glück erzwingen kann wohl fast wichtiger als der damit gewonnene Punkt. Bereits am Dienstag geht es für den FC Wil weiter, dann wartet der FC Aarau im Brügglifeld auf die Ostschweizer.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Lausanne-Sport 1:1 (0:1)



Bergholz, Wil: 80 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Alessandro Dudic.



Tore: 32. Oliveira 0:1, 90. Muntwiler 1:1.



FC Wil 1900: Kostadinovic; Rohner (52. Schäppi), Schmied, Kamberi, Padula; Ndau (60. Ismaili), Muntwiler; Duah (60. Krasniqi), Fazliu (84. Bosic), Brahimi (84. Paunescu); Silvio.



FC Lausanne-Sport: Castella; Boranijasevic, Nganga, Monteiro, Gétaz; Kukuruzovic; Geissmann (85. Barès), Schneuwly (57. Puertas); Oliveira (71. Dominguez), Koura (84. Pasche), Zeqiri (70. Lukembila).



Bemerkungen: Wil ohne Abedini (gesperrt), von Moos (verletzt), Traber, Tolino, Wörnhard, Schmid und Celant (alle nicht im Aufgebot). Lausanne ohne Turkes (gesperrt), Loosli, Ndoye, Diaw (alle verletzt), Flo und Schmidt (beide nicht im Aufgebot).



Verwarnungen: 91. Silvio.