MATCHBERICHT 1:1 in Schaffhausen – Wil weiterhin obenauf Der FC Wil wartet in der Challenge League auch beim Tabellenzweiten mit einer starken Leistung auf. Ein Sieg war für Wil mehrfach zum Greifen nahe. Gianluca Lombardi 05.02.2021, 23.00 Uhr

Valon Fazliu erzielt für Wil das Tor zum 1:1 gegen Schaffhausen Goalie David Da Costa Bild: Andy Mueller / freshfocus

Der erste Durchgang hätte kaum ausgeglichener sein können. Was sonst wie ein Taktikgeplänkel aussieht, war in Schaffhausen aber eine intensive und interessante Partie. Die besseren Torchancen aus dem Spiel heraus besassen die Gäste aus Wil. Tician Tushi fand dabei aber gleich zweimal seinen Meister in David Da Costa im Tor der Hausherren.