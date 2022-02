Zeit Länder mit Sommerzeit sind in der Minderheit: Fakten und Kuriositäten zur Zeit auf der Welt In rund 70 Ländern wird zweimal im Jahr an der Uhr gedreht. Zwei Drittel dieser Länder liegen in Europa. Dafür gibt es andernorts Kuriositäten wie um 45 Minuten verschobene Zeitzonen oder gleich ganz fehlende Tage. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 23.02.2022, 16.00 Uhr

Andere Länder, andere Zeitzonen: Die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz. Bild: Walter Schwager

Eigentlich sollte die Zeitumstellung in Europa bereits 2021 abgeschafft werden. Doch noch stellen wir die Uhr im Frühling von Winter- auf Sommerzeit um und im Herbst wieder zurück, weil sich die Länder nicht darauf einigen können, welche Zeit denn künftig gelten soll, die eigentliche Normalzeit oder die Sommerzeit (mehr dazu hier).

Sollte die Umstellung dereinst abgeschafft werden, würden sich die europäischen zu vielen anderen Ländern gesellen, die diesen Schritt bereits vollzogen haben oder die gar nie eine Sommerzeit kannten. 2022 werden die Uhren noch in rund 70 Ländern regelmässig umgestellt. Tendenz sinkend, wie das Portal Time and Date aufzeigt. 49 dieser Länder liegen in Europa.

Diese Länder kennen aktuell eine Sommerzeit

Ein Teil der Erklärung, warum die Zeitumstellung beispielsweise in Südamerika und Afrika weniger verbreitet ist: Länder in Äquatornähe haben weniger Bedarf an einer Zeitumstellung im Sommer, weil sich die Tageslänge übers Jahr nur wenig verändert.

Ein anderer Teil der Erklärung ist aber viel banaler: Jedes Land darf selber entscheiden, welche Zeit gilt. Die meisten richten sich dabei nach dem Lauf der Sonne und den Nachbarländern.

Selbst die Länder mit Zeitumstellung sind sich nicht einig

In denjenigen Ländern, die eine Zeitumstellung kennen, erfolgt diese aber nicht immer zur gleichen Zeit. Im Frühjahr stellt stellt beispielsweise Jordanien bereits Ende Februar um, Mitte März folgen unter anderem Kuba, Kanada, Mexiko und die USA, Ende März dann Europa.

Weitere Unterschiede gibt es auch bezüglich der Länge der Sommerzeit: So ist diese beispielsweise in Australien einen Monat kürzer als in Europa (und gilt erst noch nur in fünf der acht Bundesstaaten). In Chile ist sie zwar gleich lang, startet aber schon Anfang September (in einigen Regionen gilt sie sogar ganzjährig).

Kompliziert auch ganz ohne Zeitumstellung

Nicht nur bezüglich Sommerzeit gibt es Unterschiede. Auch die Zeitzonen an sich sind nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen.

Dabei wäre die Einteilung der Welt in 24 Zeitzonen theoretisch ein einfaches Konstrukt. Wer einmal in Ost-West-Richtung um die Erdkugel geht, durchquert alle Stunden eines Tages bis er wieder bei der Ausgangszeit angekommen ist. Gewissermassen wäre die Erdkugel in Bänder unterteilt, die von der Arktis zur Antarktis reichen. Innerhalb eines Bandes gilt eine Zeit, übertritt man die Grenze zum nächsten Band, ist es eine Stunde später oder früher.

Doch in der Praxis scheitert diese einfache Umsetzung nur schon daran, dass Länder gerne einheitliche Zeitzonen hätten. Meistens macht das durchaus Sinn. Zwei Zeitzonen in der kleinen Schweiz wären tatsächlich eher unverständlich. Manchmal aber scheint das weniger sinnvoll. In China beispielsweise gilt überall die gleiche Zeit, obwohl sich zwischen den westlichsten und den östlichsten Regionen selbstverständlich deutliche Unterschiede zeigen.

Zudem wählen einige Länder nicht eine um eine Stunde zur Weltzeit (UTC) versetzte Zeit. Es gibt mehrere Länder, die einen Halbstundensprung kennen, unter ihnen zum Beispiel Indien oder Teile Australiens. Mit Nepal gibt es sogar ein Land, dass Dreiviertelstundensprung macht.

Als Kiribati einen Tag verlor

Wie Europa derzeit an eine Abschaffung der Sommerzeit denkt, haben viele Länder in der Vergangenheit bereits Änderungen an ihrer Zeitzone vorgenommen. Ein besonders eindrückliches Beispiel war Kiribati zum Jahreswechsel 1994/95.

Bis damals verlief die Datumsgrenze nämlich zwischen Kiribati und Australien. Schlecht für die Wirtschaft, denn Kiribati geschäftet gerne mit Australien, das Wochenende der beiden Länder war aber gewissermassen um fast einen Tag verschoben. Um das zu ändern, liess der Kiribati, ein Inselstaat im Pazifik, den 31. Dezember 1994 ganz einfach aus und feierte Silvester in der Nacht vom 30. Dezember 1994 auf den 1. Januar 1995.

