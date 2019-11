25 Sitze sind im Stöckli bereits besetzt. Nun wird in 13 Kantonen das Rennen um die verbleibenden 21 Ständeratssitze entschieden. Kopf-an-Kopf-Rennen sind garantiert.

Ab heute werden die letzten Ständeratssitze vergeben: die Hotspots in der Übersicht

Ab heute werden die letzten Ständeratssitze vergeben: die Hotspots in der Übersicht

25 Sitze sind im Stöckli bereits besetzt. Nun wird in 13 Kantonen das Rennen um die verbleibenden 21 Ständeratssitze entschieden. Kopf-an-Kopf-Rennen sind garantiert.

Aargau

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 24. November Appenzell Ausserrhoden

Andrea Caroni (FDP, 11'490 Stimmen) Appenzell Innerrhoden

Daniel Fässler (CVP, bereits am 28. April 2019 gewählt) Basel-Landschaft

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 24. November Basel-Stadt

Eva Herzog (SP, 37'230 Stimmen) Bern

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 17. November Freiburg

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 10. November Genf

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 10. November Glarus

Thomas Hefti (FDP, 7544 Stimmen)

Mathias Zopfi (Grüne, 5684 Stimmen) Graubünden

Stefan Engler (CVP, 30'033 Stimmen)

Martin Schmid (FDP, 26'629 Stimmen) Jura

Elisabeth Baume-Schneider (SP, 8895 Stimmen)

Charles Juillard (CVP, 7630 Stimmen) Luzern

Andrea Gmür (CVP, in stiller Wahl bestätigt)

Damian Müller (FDP, 65'784 Stimmen) Neuenburg

Philippe Bauer (FDP, 11’044 Stimmen)

Céline Vara (Grüne, 10'035 Stimmen) Nidwalden

Hans Wicki (FDP, stille Wahl) Obwalden

Erich Ettlin (CVP, stille Wahl) St. Gallen

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 17. November Schaffhausen

Hannes Germann (SVP, 17'333 Stimmen)

Thomas Minder (parteilos, 14'813 Stimmen) Schwyz

Alex Kuprecht (SVP, 24'695 Stimmen)

Zweiter Sitz: Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 24. November Solothurn

Pirmin Bischof (CVP, 42'234 Stimmen)

Zweiter Sitz: Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 17. November Tessin

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 17. November Thurgau

Brigitte Häberli-Koller (CVP, 43'434 Stimmen)

Jakob Stark (SVP, 37'913 Stimmen) Uri

Josef Dittli (FDP, 7576 Stimmen)

Heidi Z'graggen (CVP, 7086 Stimmen) Waadt

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 10. November Wallis

Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 3. November Zug

Peter Hegglin (CVP, 19'909 Stimmen)

Zweiter Sitz: Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 17. November Zürich

Daniel Jositsch (SP, 216'679 Stimmen)

Zweiter Sitz: Niemand gewählt: Zweiter Wahlgang am 17. November

Erreicht die «grüne Welle» auch den Ständerat? Diese Frage wird während der kommenden vier Sonntage beantwortet, wenn in rund 13 Kantonen die verbleibenden 21 Sitze im Ständerat besetzt werden. Die Wahlen werden spannend, denn in vielen Kantonen werden äusserst knappe Wahlresultate erwartet. Eine Übersicht:

3. November: Kanton Wallis, 2 Sitze

Den Auftakt macht der Kanton Wallis. In der CVP-Hochburg waren bisher beide Sitze von der Partei belegt. Im ersten Wahlgang machte niemand das Rennen, der Bisherige Beat Rieder (CVP) gilt aber als klarer Favorit und wird voraussichtlich wiedergewählt. Um den zweiten Sitz wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marianne Maret (CVP) und Mathias Reynard (SP) geben.

10. November: Kanton Freiburg, 2 Sitze

In Freiburg treten drei Kandidaten an für die zwei offenen Sitze. Neben den beiden Bisherigen, SP-Präsident Christian Levrat und Beat Vonlanthen (CVP), stellt sich auch Johanna Gapany (FDP) zur Wahl. Die beiden Bisherigen gelten als die klaren Favoriten.

10. November: Kanton Genf, 2 Sitze

Gleich sechs Kandidaten stellen sich zur Wahl. Rot-Grün tritt mit dem Spitzenduo Lisa Mazzone (Grüne) und Carlo Sommaruga (SP) an, die auch als die klaren Favoriten gelten. Die bürgerlichen Parteien (SVP, FDP und CVP) treten alle mit eigenen Kandidaten an, nehmen sich so gegenseitig die Stimmen weg und haben kaum eine Chance auf einen Sitz.

10. November: Kanton Waadt, 2 Sitze

Spannend wird es in der Waadt, wo drei Kandidaten antreten. Fast schon sicher gewählt ist Adèle Thorens (Grüne). Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird es zwischen dem Bisherigen Olivier Français (FDP) und Ada Marra (SP) geben.

So sieht das aktuelle Zwischenresultat zu den Ständeratssitzen aus. 25 sind bereits belegt, 21 müssen noch vergeben werden:

17. November: Kanton Bern, 2 Sitze

SP und Grüne gegen FDP und SVP. Vier politische Schwergewichte treten in Bern jeweils in Duos gegeneinander an. Auf der einen Seite der Bisherige Hans Stöckli (SP) und Regula Rytz (Grüne), auf der anderen Seite Werner Salzmann (SVP) und Christa Markwalder (FDP). Wer das Rennen macht, ist noch völlig offen.

17. November: Kanton Solothurn, 1 Sitz

Ein Sitz ist mit Pirmin Bischof (CVP) bereits besetzt, um den zweiten Sitz kämpfen nun der Bisherige Roberto Zanetti (SP) und Christian Imark (SVP). Als ganz klarer Favorit gilt Zanetti.

17. November: Kanton St. Gallen, 2 Sitze

Im ersten Wahlgang erreichten die beiden Bisherigen Bisherigen Beni Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) die meisten Stimmen. Doch das Rennen ist offen, da die SVP mit Roland Rino Büchel ebenfalls für den zweiten Wahlgang antritt. Die CVP wird ihren Sitz mit Sicherheit verteidigen können, zwischen Rechsteiner und Büchel wird es aber eng.

17. November: Kanton Tessin, 2 Sitze

Filippo Lombardi (CVP) und Marco Chiesa (SVP) erreichten im ersten Wahlgang die besten Resultate. Doch ihr Vorsprung war knapp. Beim zweiten Wahlgang wird es nun spannend, da sich alle vier antretenden Kandidaten – Lombardi (CVP), Chiesa (SVP), Merlini (FDP) und Carobbio (SP) ein knappes Rennen liefern werden und sich die bürgerlichen Parteien unter Umständen gegenseitig Stimmen wegnehmen.

17. November: Kanton Zürich, 1 Sitz

Der Bisherige Daniel Jositsch (SP) hat die Wiederwahl im ersten Wahlgang erwartet klar geschafft. Für den zweiten Sitz treten nun der Bisherige Ruedi Noser (FDP) und Marionna Schlatter (Grüne) an. Zwar ist das Rennen noch offen, Noser gilt aber als Favorit.

17. November: Kanton Zug, 1 Sitz

Im ersten Wahlgang hat der Bisherige Peter Hegglin (CVP) die Wiederwahl geschafft. Nun buhlen Matthias Michel (FDP), Heinz Tännler (SVP) und Tabea Zimmermann von den Alternativen–Die Grünen (ALG) um die Gunst der Wähler. Es wird zu einem äusserst knappen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Michel und Tännler kommen. Da sich die Bürgerlichen gegenseitig Stimmen wegnehmen, könnte Zimmermann das Rennen machen.

24. November: Kanton Aargau, 2 Sitze

Ruth Müri (Grüne), Thierry Burkart (FDP), Hansjörg Knecht (SVP) und Marianne Binder-Keller (CVP) treten alle für den zweiten Wahlgang an. Cédric Wermuth (SP) hat seine Kandidatur zurückgezogen. Für den zweiten Wahlgang gilt Burkart, der im ersten Wahlgang die meisten Stimmen holte, als klarer Favorit. Das Rennen um den zweiten Sitz ist offen, wobei Knecht als knapper Favorit gehandelt wird.

24. November: Kanton Basel-Landschaft, 1 Sitz

Im zweiten Wahlgang kommt es zum Duell zwischen Maya Graf (Grüne) und Daniela Schneeberger (FDP) und somit zur Entscheidung zwischen Links und Rechts. Das Rennen ist absolut offen.

24. November: Kanton Schwyz, 1 Sitz

In der bisherigen SVP-Hochburg wird es spannend. Im ersten Wahlgang wurde der Bisherige Alex Kuprecht (SVP) im Amt bestätigt. Zu einem Zweikampf kommt es nun im Rennen um den zweiten Sitz. Gegeneinander treten Pirmin Schwander (SVP) und Othmar Reichmuth (CVP) an. Das Rennen ist offen, wobei Schwander als äusserst knapper Favorit gilt.