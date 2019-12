Viktor Giacobbo führte Scheinehe – damit Ausländerin in der Schweiz bleiben konnte Viktor Giacobbo hat vor mehr als zwei Jahrzehnten eine Ausländerin geheiratet, damit diese in der Schweiz bleiben konnte. Die Scheinehe hielt sieben Jahre. 06.12.2019, 09.04 Uhr

Viktor Giacobbo. (Bildquelle: Sandra Ardizzone)

(sam) Der Satiriker Viktor Giacobbo legt ein bisher gut gehütetes Geheimnis offen: Einst führte er eine Scheinehe. «Ich habe eine Ausländerin geheiratet, damit sie in der Schweiz bleiben konnte», sagt er in einem Podcast des «Tages-Anzeigers». Diese habe eine Beziehung mit einer anderen Frau geführt. «Weil die beiden nicht heiraten durften, musste sie immer wieder ausreisen», so Giacobbo weiter.