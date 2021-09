Verkehr Hier ist Velofahren besonders gefährlich: Die Unfall-Hotspots der Schweiz Auf dem Velo ist es an Sommerabenden in den Städten besonders gefährlich. Unsere Auswertung zeigt, wo Zweiräder häufig in Unfälle verwickelt sind. Ruben Schönenberger 2 Kommentare 28.09.2021, 05.00 Uhr

Unfälle mit Beteiligung einer Velofahrerin oder eines Velofahrers nehmen zu. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Das Velofahren soll sicherer werden. Vor fast genau drei Jahren sagte die Schweizer Stimmbevölkerung Ja zu einer Aufwertung der Velowege, die nun in Form des Veloweggesetzes ins Parlament kommt.

Dass die Velofahrerinnen und Velofahrer zusätzlichen Schutz gebrauchen können, ergibt die Auswertung der Verkehrsunfälle der letzten zehn Jahre. Die Daten des Bundesamts für Strassen (Astra) zeigen: Während die Anzahl der Unfälle ohne Velobeteiligung kontinuierlich sank, stieg jene mit Beteiligung mindestens einer Velofahrerin oder eines Velofahrers. Gezählt werden nur Unfälle mit Personenschaden.

Unfälle mit Velobeteiligung nehmen seit Jahren zu

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im vergangenen Jahr geschahen in der Schweiz 5298 Unfälle, bei denen mindestens eine Velofahrerin oder ein Velofahrer beteiligt war. 2011 waren es noch 3477. Das entspricht einer Steigerung um über 50 Prozent. Zum Vergleich: Die Unfälle ohne Velobeteiligung gingen von 15'513 im Jahr 2011 auf 11'599 im Jahr 2020 zurück. Ein Rückgang von rund einem Viertel.

Die Verkehrsentwicklung erklärt das Unfallgeschehen höchstens teilweise

Die Entwicklung der Unfallzahlen kann nicht alleine mit der Zu- oder Abnahme des Verkehrs erklärt werden. Bis 2019 sind sowohl der motorisierte Privatverkehr als auch der Veloverkehr gewachsen, wie Zahlen des Bundesamts für Statistik (BfS) zeigen. Für 2020 ist ein Zusammenhang mit der Verkehrsentwicklung allerdings wahrscheinlicher. Beim Velo zeigt sich gemäss der Auswertung der Velo-Zähldaten von Schweiz Mobil tatsächlich ein Verkehrsanstieg, der insbesondere im ländlichen Raum über den Vorjahreswerten liegt.

Beim Strassenverkehr ist gleichzeitig ein Rückgang festzustellen. Die gesamten Zahlen des BfS liegen für 2020 zwar noch nicht vor, das Astra hat in seinem Bericht «Strassen und Verkehr 2021» aber bereits Ausführungen zum Nationalstrassennetz gemacht: Der Verkehr ist hier 2020 um 17,6 Prozent zurückgegangen.

Gefährlich wird es vor allem in den Städten

In den Daten des Astra ist für jeden Unfall der letzten zehn Jahre mit Beteiligung einer Velofahrerin oder eines Velofahrers ein Unfallort hinterlegt. Das ermöglicht es, Hotspots zu eruieren, an denen es besonders oft zu Velounfällen kommt. Die nachfolgende Karte zeigt Orte in der Schweiz, bei denen es in diesem Zeitraum zu mindestens 15 Unfällen mit Velobeteiligung kam.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So haben wir die Unfallhotspots eruiert Der Bund stellt die Daten aller registrierten Unfälle mit Personenschaden der Jahre 2011 bis 2020, bei denen eine Velofahrerin oder ein Velofahrer beteiligt war, zur Verfügung. Um Strassenabschnitte mit besonders vielen Unfällen zu erkennen, haben wir ein Netz von 100 x 100 Metern über die Schweiz gelegt. In den so entstandenen Kacheln haben wir die Unfälle gezählt und jene Kacheln mit den meisten Unfällen gesammelt. Anschliessend haben wir das gleiche Netz noch weitere dreimal leicht verschoben über die Schweiz gelegt und auf andere Hotspots geachtet. So vermeiden wir, dass eine Häufung unter unserem Radar bleibt, weil die Kachelgrenze mitten durch einen solchen Hotspot läuft und die Häufung links und rechts davon alleine zu gering ist. Vereinzelt lagen mehrere Hotspots nebeneinander, die nicht sinnvoll voneinander abgegrenzt werden könnten. Ein solches Beispiel ist der Zürcher Limmatquai. Diese Häufungen wurden deshalb zu einem Hotspot zusammengefasst. (rus)



Es zeigt sich deutlich: Velounfälle geschehen vor allem in städtischen Gebieten. Allein 15 Hotspots liegen auf Stadtzürcher Gebiet. Teilweise sind die neuralgischen Punkte auch nicht bloss einzelne Kreuzungen, sondern ganze Strassenzüge. Das zeigt sich besonders gut am Beispiel des Limmatquais. Der Strassenabschnitt von der Rudolf-Brun-Brücke bis zur Münsterbrücke ist ein einziger Velounfall-Hotspot:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zwar ist hier die Durchfahrt für Autos gesperrt, Ausnahmen gibt es aber für Zulieferer und Taxis. Auch Trams verkehren dort auf der Schiene – und Fussgänger überqueren die Strasse.



Im Sommer «chlöpfts» öfter

Neben den örtlichen Gegebenheiten gibt es auch Zeitfenster, in denen Velofahrerinnen und Velofahrer häufiger verunfallen. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass hier wenig Unterschiede zwischen Unfällen mit und ohne Velobeteiligung bestehen. Am meisten kracht’s in den Sommermonaten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die besonders gefährlichen Monate korrelieren ziemlich genau mit den verkehrsintensiven Monaten, wie sie in der erwähnten Auswertung von Schweiz Mobil ersichtlich sind.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch bei den gefährlichsten Stunden zeigen sich kaum Unterschiede zwischen Unfällen mit und ohne Velobeteiligung im Tagesverlauf: Gefährlich wird’s vor allem im Feierabendverkehr.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Velofahrer verletzten sich ähnlich schwer wie Fussgänger

Leichte Unterschiede gibt es bei der Schwere der Unfälle. Bei Unfällen mit Velobeteiligung beträgt die Gefahr einer schwer verletzten oder gar getöteten Person fast 28 Prozent. Das ist nur leicht weniger als bei Unfällen mit Beteiligung von Fussgängerinnen und Fussgängern, wo dieser Wert bei rund 30 Prozent liegt. Bei Unfällen ohne Fussgänger- oder Velobeteiligung werden weniger als 19 Prozent der Beteiligten schwer verletzt oder getötet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mitarbeit: Stefan Trachsel