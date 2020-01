Velofahrende Kinder auf dem Trottoir: Jetzt wehren sich die Blinden Der Bundesrat will mehr Verkehrssicherheit schaffen und Kindern bis zwölf Jahren die Benutzung des Trottoirs ermöglichen. Der Blindenverband bangt deshalb um die Sicherheit der Sehbehinderten – und warnt vor Zusammenstössen. Kari Kälin 10.01.2020, 18.30 Uhr

Drei Schülerinen pedalen auf dem Trottoir. Archivbild: Gaetan Bally/Keystone

Mit einem ganzen Massnahmenpaket will der Bundesrat den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit verbessern. Voraussichtlich noch in diesem Jahr treten die Änderungen in Kraft, wie die Tamedia-Zeitungen vor kurzem berichteten. Unter anderem will der Bundesrat Kindern bis zwölf Jahren erlauben, mit dem Velo auf dem Trottoir zu fahren. Dieser Punkt der Verordnung, welche der Bundesrat in eigener Kompetenz beschliessen kann, ist umstritten und provoziert heftige Kritik. Derzeit dürfen Kinder das Trottoir nur mit Spielzeugvelos oder Kinderrädern befahren. Explizite Ausnahmen sind möglich, um einen Schulweg sicher zu gestalten.