Velo E-Bike-Unfälle steigen seit zehn Jahren deutlich an – der Boom erklärt das nur zum Teil Vor zehn Jahren war bloss jedes 20. in einen Unfall verwickelte Velo ein E-Bike. Im letzten Jahr schon fast jedes dritte. Die Zahl der E-Bike-Unfälle entwickelt sich fast im Gleichschritt mit den Verkaufszahlen, als Erklärung greift das aber zu kurz. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Sie sind schnell und immer häufiger auf Schweizer Strassen unterwegs: Der Boom der E-Bikes führt auch zu mehr Unfällen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Die Unfallstatistik spricht eine klare Sprache: Seit Jahren steigt die Zahl der Unfälle, in die Velofahrerinnen und Velofahrer verwickelt sind. Von CH Media analysierte Zahlen zeigen: 2020 geschahen über 50 Prozent mehr Unfälle mit Velobeteiligung als noch 2011.

Doch Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad. Als Velo gilt in dieser Statistik alles vom normalen Zweirad ohne Tretunterstützung bis zum schnellen E-Bike, das eingelöst werden muss. In Diskussionen am Stammtisch und den Kommentarspalten ist die Meinung indes oft einhellig: Die Fahrerinnen und Fahrer von E-Bikes sind schuld. Nur: Stimmt das?

Die Frage lässt sich mit einem weiteren Datensatz des Bundes untersuchen. In diesem liegt der Fokus nicht auf den einzelnen Unfällen, sondern auf den Unfallbeteiligten. Dabei wird bei den Zweirädern stärker unterschieden, und zwar zwischen Fahrrad, langsamem E-Bike und schnellem E-Bike.

Zu den Daten Der hier erwähnte und für diese Auswertungen hauptsächlich verwendete Datensatz zeigt die an einem Unfall beteiligten Objekte. Das heisst: Ein Unfall, bei dem ein Autofahrer in eine E-Bike-Fahrerin kracht, wird nicht als ein einzelner Unfall registriert, sondern als ein verunfallter Autofahrer und eine verunfallte E-Bike-Fahrerin. Im ganz zu Beginn dieses Artikels erwähnten Datensatz des Bundesamts für Strassen (Astra) werden hingegen nur die einzelnen Unfälle registriert. Das erwähnte Beispiel ginge dort als ein Unfall mit Velobeteiligung in die Zahlen ein. Im Jahr 2020 wurden so insgesamt 29'698 an einem Unfall beteiligte Objekte registriert. Das können beispielsweise Velos, Personenwagen, Personentransportfahrzeuge oder auch Fussgängerinnen und Fussgänger sein. Im gleichen Zeitraum wurden 16'897 einzelne Unfälle registriert. An einem Unfall sind im Schnitt also 1,75 Objekte beteiligt. (rus)

Und diese Auswertung zeigt deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Veloarten. Zwar steigt auch die Anzahl der an Unfällen beteiligten Velos ohne Tretunterstützung, wie die nachfolgende Grafik in der Ansicht «Absolut» zeigt. Aber der Anstieg bei E-Bikes ist deutlich prägnanter, egal ob schnelle oder langsame. Mit einem Klick auf die Ansicht «Relativ» sehen Sie die Entwicklung in den verschiedenen Velokategorien, wenn in allen Kategorien die Anzahl Unfälle im Jahr 2011 als Ausgangspunkt (100 Prozent) gesetzt wird.

Jedes dritte verunfallte Velo ist ein E-Bike

Diese Entwicklung zeigt auch: Verunfallte E-Bikes machen von Jahr zu Jahr einen grösseren Anteil aller verunfallten Velos aus. Waren es 2011 noch lediglich rund fünf Prozent, liegt der Anteil 2020 bereits bei über 30 Prozent.

Das ist auch deshalb relevant, weil Unfälle mit E-Bikes öfter schwerwiegende Konsequenzen haben. In allen Jahren seit 2011 – davor weist das Bundesamt für Statistik noch keine unterschiedlichen Velokategorien aus – sind bei Unfällen mit E-Bike-Beteiligung öfter schwer verletzte oder gar getötete Personen zu verzeichnen als bei solchen mit Beteiligung normaler Velos. Etwa jedes dritte verunfallte E-Bike ist einem solchen Unfall zugeordnet. Bei den normalen Fahrrädern ist es nur etwa jedes vierte.

Führen mehr verkaufte E-Bikes zu mehr Unfällen?

Doch warum verunfallen immer mehr E-Bikes? Gibt es einfach immer mehr solcher Velos auf den Strassen und die Chance eines Unfalls steigt nur schon wegen der Verkehrszunahme? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Betrachtet man lediglich die Anzahl verkaufter E-Bikes, die der Verband Velosuisse ausweist, dann scheint der Zusammenhang mit den Unfällen von E-Bikes auf den ersten Blick tatsächlich eindrücklich.

Doch ob dieser Zusammenhang die Ursache tatsächlich schon aufzeigt, ist ungewiss. Dagegen spricht, dass die Zahlen bei den normalen Velos (siehe Reiter «Velo» in der obigen Grafik) keine Verknüpfung von Verkaufs- und Unfallzahlen nahelegen.

Zudem wisse man nicht, wie viele der verkauften E-Bikes auch tatsächlich das Verkehrsaufkommen erhöhten. Marc Kipfer von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) sagt zum Beispiel, dass einige neu verkaufte E-Bikes auch dem Ersatz alter dienen.

«Aber klar ist sicher, dass mehr gefahren wird. Der Boom ist ungebrochen.»

Tatsächlicher Verkehr nicht genau bekannt

Um die Unfälle mit den tatsächlichen Verkehrszahlen in Bezug zu setzen, gibt es leider nur ansatzweise Zahlenmaterial. Das Bundesamt für Statistik publiziert zwar Daten zu den zurückgelegten Kilometern nach Fahrzeugtyp, allerdings werden dort langsame E-Bikes und Fahrräder zusammengezählt, während schnelle E-Bikes zu den Motorfahrrädern gezählt werden.

Möglich ist also nur der Vergleich der kombinierten Unfallzahlen von langsamen E-Bikes und Fahrrädern mit den Verkehrszahlen. Bei der Analyse der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zeigt sich: Die Verkehrsleistung (die Anzahl gefahrener Kilometer) und die Anzahl Unfälle verändern sich nicht gleichermassen.

Bei den Autos führen mehr Verkäufe nicht zu mehr Unfällen

Auch die ganz am Anfang dieses Artikels erwähnte Entwicklung der Unfälle ohne Velobeteiligung spricht dagegen, dass alleine die Verkehrszahlen ursächlich für die Entwicklung der Unfallzahlen sind. Obwohl der Autoverkehr mit Ausnahme des Coronajahrs 2020 konstant wächst, gehen die Unfallzahlen in dieser Kategorie zurück.

Martin Platter, Geschäftsführer von Velosuisse, hat für Letzteres eine einfache Erklärung:

«Die Unfälle mit Autos gehen auch deshalb zurück, weil die Technik immer besser wird.»

Verschiedene Assistenzsysteme unterstützten die Autofahrerinnen und Autofahrer und verringerten zum Beispiel das Risiko von Auffahrunfällen.

Daniel Bachofner von Pro Velo, dem nationalen Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz, sieht die technische Entwicklung bei den Autos ebenfalls als Grund, warum die Entwicklung dort in eine bessere Richtung zeigt.

E-Bike-Fahrende sind überfordert

Sowohl Platter als auch Bachofner erwähnen, dass technische Hilfsmittel künftig auch bei E-Bikes häufiger verbaut werden könnten. So zum Beispiel ein Antiblockiersystem (ABS), wie es bei Motorrädern schon üblich ist. Bachofner ist vom Nutzen indes noch nicht restlos überzeugt. Man werde bei Velos gegenüber einem Auto halt immer ein Problem mehr haben: Zweiräder kippen.

Bachofner sieht neben dem steigenden Verkehrsaufkommen einen weiteren Grund, warum E-Bikes häufiger verunfallen:

«E-Bikes werden zu einem grossen Teil von Leuten gefahren, die nicht oder nicht mehr so velofit sind.»

Er spricht damit verschiedene Personengruppen an. Es gehe um Leute, die vor dem E-Bike-Kauf gar nie Velo gefahren seien, um solche, die lange nicht mehr Velo gefahren seien, und um solche, die im höheren Alter auf ein E-Bike umsteigen würden.

Doppelte Überforderung

Das führe oft zu zwei Arten der Überforderung: einer persönlichen – das E-Bike ist schneller, schwerer und fährt sich anders als normale Velos – und einer situativen – der Verkehr um einen herum ist schneller und hektischer, als man es gewohnt ist. Bachofner betont aber auch, dass man dies nicht restlos beweisen könne. «Wir wissen nicht, wer genau E-Bike fährt.»

Kipfer von der BFU sieht individuelle Handlungen ebenfalls für die Ursache eines Teils der Unfälle. Sowohl E-Bike-Fahrende als auch die Lenkerinnen und Lenker von Autos könnten mit mehr Rücksicht für eine Verbesserung der Situation sorgen. Autofahrende müssten lernen, das Tempo von E-Bikes besser einzuschätzen, E-Bike-Fahrende ihren Bremsweg, erwähnt er zwei Beispiele.

Verunfallte E-Bike-Fahrende sind oft älter

Zumindest die Vermutung, dass das Alter einen Einfluss hat, scheinen die Zahlen zu bestätigen. Während bei normalen Velos die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen am häufigsten verunfallt, ist es bei den langsamen E-Bikes die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen.

Ob diese – und alle anderen auf dem Zweirad verunfallten Personen – selber schuld am Unfall waren oder nicht, darüber lassen sich mit Hilfe der Zahlen des Bundes keine zuverlässigen Aussagen machen. Zwar wird die mutmasslich ursächliche Beteiligung festgehalten, nur geht dieser Eintrag jeweils auf eine provisorische Einschätzung der Polizistinnen und Polizisten am Unfallort zurück. Diese scheinen oft mehrere oder gar alle Unfallbeteiligten als ursächlich beteiligt zu bezeichnen. In nahezu allen Kategorien vom Velo über den Töff zum Auto sind in den letzten Jahren mehr Beteiligte mutmasslich (mit-)schuldig gewesen als in früheren Jahren.

Die Infrastruktur soll das Velofahren sicherer machen

Was auch immer die Gründe für die Unfälle sind und wer auch immer daran schuld war: Verhindert werden sollen möglichst alle Unfälle. Wichtig für die Sicherheit der Velofahrerinnen und Velofahrer sei vor allem die Infrastruktur, sagen sowohl Platter von Velosuisse als auch Bachofner von Pro Velo. Velowege müssten nicht zwingend völlig getrennt von Strassen geplant werden, aber den Velostreifen als Sperrfläche für Autos zu definieren, würde helfen, findet beispielsweise Platter. Darauf könnten die Autofahrerinnen und Autofahrer nur noch im Notfall fahren.

Für Bachofner gibt es eine ganze Reihe an möglichen Verbesserungen. Zum einen müsse man grundsätzlich mehr Platz für Velos freimachen, damit sich langsame und schnelle Velofahrende nicht in die Quere kommen. Noch besser wäre es, die schnellen E-Bikes müssten gar nicht mehr auf den Radwegen unterwegs sein. Weiter könne viel für die Sicherheit getan werden, wenn man sich Kurvenradien und Bodenbeläge genau anschaue oder Hindernisse wie Tramschienen und Schachtdeckel überprüfe.

Auch Kipfer von der BFU betont die Rolle der Infrastruktur. «Die Strassen wurden in der Schweiz lange Zeit für Autos gebaut», sagt er. Velofahrende seien dabei selten im Zentrum gestanden – und schon gar nicht solche auf E-Bikes. Kreisel, bei denen Autofahrende kaum abbremsen müssten, gebe es beispielsweise noch an zu vielen Orten. In solchen käme es gerne zu Unfällen mit Velofahrenden.

Bei allen Massnahmen sei aber immer wichtig, «die Lust am Velofahren nicht komplett abzuwürgen», findet Platter. Und Bachofner sagt: «Die totale Sicherheit gibt es nicht.»