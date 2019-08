Tödlicher Armee-Unfall am Susten: Puch kommt von Strasse ab und stürzt 100 Meter in die Tiefe – ein Rekrut stirbt

Tödlicher Armee-Unfall am Susten: Puch kommt von Strasse ab und stürzt 100 Meter in die Tiefe – ein Rekrut stirbt

Tödlicher Armee-Unfall am Susten: Puch kommt von Strasse ab und stürzt 100 Meter in die Tiefe – ein Rekrut stirbt Auf dem Susten hat sich ein schwerer Unfall mit einem Militärfahrzeug ereignet. Dabei kam ein Rekrut ums Leben, ein weiterer verletzte sich schwer.

Der Unfall ereignete sich im Gebiet des Sustenpasses. (Bild: Alexandra Wey / Keystone)

(sda/rem) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Sustenpass ist ein Rekrut ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Armeesprecher Daniel Reist bestätigte eine entsprechende Meldung gegenüber 20 Minuten.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Armee ist ein Fahrzeug der Marke Puch von der Strasse abgekommen und rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Die beiden Rekruten waren Angehörige der Richtstrahl Unteroffiziersschule RS 62 in Kloten und in einer kollektiven Fahrschule unterwegs. Die Richtstrahlschule 62 bildet Soldaten und Kader für die «militärische Swisscom» der Armee aus, wie es auf der Website heisst.

Wie genau es zum Unfall gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung aufgenommen. Die Angehörigen der Rekruten sind informiert worden. Sie und die Rekruten werden von Care-Teams betreut. «Die Armeeführung kondoliert den Angehörigen des Verstorbenen und ist in Gedanken bei den Angehörigen des Schwerverletzten und bei allen Betroffenen», schreibt die Armee in einem Communiqué. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung aufgenommen.

Die Passstrasse musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Der Sustenpass führt von Wassen im Kanton Uri nach Innertkirchen im Kanton Bern.

Alles anzeigen