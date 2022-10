Technische Störung Kartenzahlungen bei Coop wieder möglich Die technische Störung, die das Kassensystem am Montag lahmlegte, ist wieder behoben. Das meldet der Detailhändler am Dienstag. Simone Brändlin/FM1 Today 12.10.2022, 12.00 Uhr

Nach einer technischen Störung meldet Coop am Dienstag, dass diese behoben werden konnte. Seit Dienstag kann nun wieder per Kartenzahlung oder Twint bezahlt werden. Darüber hinaus meldete Coop in einer Mitteilung, dass zum Dank für die Geduld am Montag, alle Kundinnen und Kunden die Einkäufe mit den Superpunkten bezahlen konnten.