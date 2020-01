Sturmtief «Lolita» hat am Dienstagmorgen zahlreiche Bäume entwurzelt. Zwei Bäume fielen auf Autos. Ausserdem wurde in Solothurn ein Lastwagen und in Zürich ein Baugerüst umgeblasen.

Visthanna Vimalakanthan 28.01.2020, 17.19 Uhr