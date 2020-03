«Stupide Präsenzpflicht»: Trotz Schulverbot müssen mancherorts alle Lehrer in die Schule gehen - das stösst auf Unverständnis Ausgerechnet in einzelnen Schulen gilt das Wort des Bundesrats offenbar nicht viel: Die Lehrer müssen anwesend sein – trotz Corona-Virus. Betroffene Lehrer beschweren sich. Maja Briner 19.03.2020, 12.27 Uhr

Ein verwaistes Klassenzimmer. Keystone

Der Unterricht in der Schule ist verboten, die meisten Schüler und Schülerinnen bleiben zuhause. Dennoch gilt an manchen Orten für die Lehrer und Lehrerinnen Präsenzpflicht: Sie müssen in die Schule kommen – auch dann, wenn sie dort keine Kinder zu betreuen haben. Das stösst auf Unverständnis. Einige Lehrer machen ihrem Ärger darüber in den sozialen Medien Luft.