Soll die Schweiz wegen Corona die Entwicklungszusammenarbeit ausbauen – oder kürzen? Im Nationalrat dürfte es heute eng werden

Der Nationalrat debattiert am Montagnachmittag darüber, wie viel Geld der Bund in den nächsten vier Jahren in die Entwicklungszusammenarbeit investieren woll. Der Bundesrat beantragt einen Rahmenkredit von 11,25 Milliarden Franken. Der SVP ist das zu viel, der SP zu wenig.

Maja Briner 15.06.2020, 05.00 Uhr