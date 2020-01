Glosse Café Fédéral: Die Siegerpos(s)e um die CVP-Initiative Auch Politiker inszenieren sich gerne mal als Held. Dumm nur, wenn sich der Erfolg später als Pyrrhussieg herausstellt. Maja Briner 13.01.2020, 05.00 Uhr

Im Sport sehen wir sie andauernd: Sieger, die jubeln, die Hände in die Höhe reissen, vor Freude ein paar Tränen vergiessen. Wie anders in der Schweizer Politik! Da geht es deutlich nüchterner zu und her. Natürlich, an Abstimmungssonntagen jubeln auch Politiker manchmal kurz. Aber die grossen emotionalen Ausbrüche oder Siegerposen sind selten zu sehen.