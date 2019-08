Schwer verunfallter Rekrut aus Koma erwacht

Video

Rekrut in Fahrschule auf Susten-Passstrasse tödlich verunfallt

Bei einem Verkehrsunfall am Sustenpass ist am Mittwoch ein Rekrut ums Leben gekommen und ein zweiter schwer verletzt worden. Die beiden kamen mit ihrem Fahrzeug von der Strasse ab und stürzten 100 Meter in die Tiefe.Wie die das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilte, waren die beiden in einem Fahrzeug des Typs Puch unterwegs. Sie waren in der Fahrschulung.

SDA