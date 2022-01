Schnapszahl Ein Geburtsdatum, das sich leicht merken lässt: Kommen am 2.2.22 und 22.2.22 mehr Kinder zur Welt? An Schnapszahl-Daten ist in den Schweizer Gebärsälen oft mehr los als normal, wie aus einer Analyse aller Geburten in der Schweiz seit 1969 hervorgeht. Diese zeigt aber auch: Normalerweise steigen die Geburtenzahlen zum Sommerende. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie viele Kinder werden am 22.2.22 geboren werden? Bild: Benjamin Manser

«Ausgebucht» vermeldet das Marienhospital im deutschen Osnabrück für den 2. Februar gemäss der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Für den Tag mit dem Schnapszahl-Format 2.2.22 seien alle Slots für geplante Kaiserschnitte belegt.

Aus der Schweiz sind bisher keine solchen Meldungen bekannt. Doch dass es an diesem Tag und am zweiten Schnapszahl-Datum, dem 22. Februar, zu mehr Geburten als üblich kommen könnte, lässt ein Blick in die Vergangenheit vermuten. Immer wieder kamen in der Schweiz an solchen Schnapszahl-Daten mehr Kinder zur Welt als am gleichen Tag in anderen Jahren.

So kamen am 9. September 2009 zum Beispiel 306 Kinder zur Welt, am gleichen Tag in den Jahren zuvor aber im Schnitt nur 221. Ähnlich sieht es beispielsweise am 12. Dezember 2012 (290 Geburten statt erwartbarer 209) oder am 8. August 1988 (266 statt 212) aus.

Nicht jede Schnapszahl führt zu mehr Geburten

Ganz einheitlich ist das Bild jedoch nicht. Das zeigt sich, wenn wir vergleichbare Schnapszahl-Daten betrachten. In den ersten zwölf Jahren des Jahrhunderts gibt es in jedem Jahr ein Datum, das im gleichen Muster eine Schnapszahl bildet: der 01.01.01, der 02.02.02 und so weiter bis zum 12.12.12.

Allerdings ist nicht an allen dieser Daten eine höhere Geburtenzahl festzustellen, wie die nachfolgende Grafik zeigt, bei der die durchschnittliche Zahl der Geburten an einem Tag blau erfasst ist.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Einfluss von Schnapszahlen dürfte grösser sein, als diese Darstellung vermuten lässt. An Feiertagen und am Wochenende kommen weniger Kinder zur Welt, weil keine geplanten Geburten stattfinden. Der 1. Januar 2001 (Neujahr) und der 5. Mai 2005 (Auffahrt) waren Feiertage, der

2. Februar 2002 und der 7. Juli 2007 Samstage, der 4. April 2004 und der 10. Oktober 2010 waren Sonntage. Damit bleibt nur der 3. März 2003, der aus der Reihe tanzt. Und der war immerhin Fasnachtsmontag.

Spitäler ermöglichen Wunschdaten in gewissem Rahmen

Es scheint sich zu zeigen, dass Eltern die Geburt ihres Kindes gerne auf ein spezielles Datum legen, einen Kaiserschnitt also für einen bestimmten Tag planen.

Eine Anfrage bei verschiedenen Spitälern bestätigt, dass es diese Möglichkeit grundsätzlich gibt. Allerdings nicht uneingeschränkt. Larissa Greive, Oberärztin an der Frauenklinik des Kantonsspitals St.Gallen, erklärt, grundsätzlich könnte ein Datum gewünscht werden. «Ob diesem Wunsch nachgegangen werden kann, hängt von diversen Faktoren ab.» Dazu gehöre, dass die Schwangerschaft die 39. Woche erreicht haben sollte. Und auch die verfügbaren Operationskapazitäten spielten eine Rolle.

Damit sich auch an den kommenden Schnapszahl-Daten ein Effekt feststellen lässt, müssten am 2. Februar mehr als 224 Kinder zur Welt kommen, am 22. Februar mehr als 226. Im langjährigen Schnitt sind an den beiden Tagen nämlich so viele Geburten zu erwarten.

Am meisten Geburten gibt es Ende Sommer

Im Vergleich zum restlichen Jahr gehören die erwähnten Februar-Tage eher zu den geburtenreicheren Tagen. Vom Spitzentag sind sie aber ein Stück entfernt. Am meisten Kinder kommen statistisch am 25. September zur Welt: 245 Geburten werden seit 1969 an diesem Tag im Schnitt registriert. Am geburtenärmsten Tag, dem 25. Dezember, sind es nur 163.

Spezialfall Schaltjahre: Wie viele Kinder kommen am

29. Februar zur Welt? An einem 29. Februar kommen pro Jahr 50 Kinder zur Welt. Der Ausdruck «pro Jahr» zeigt aber bereits, dass diese Zahl irreführend ist. Schliesslich gibt es den 29. Februar nur alle vier Jahre, in den anderen drei geht der Tag folglich mit 0 Geburten in die Statistik ein. Doch selbst wenn man den Schalttag mit vier multiplizieren würde, wäre er noch am unteren Ende der Rangliste. Nur gerade sieben andere Tage innerhalb eines Jahres liesse er dann hinter sich.

Bei der Betrachtung der Daten über das ganze Jahr zeigt sich erneut deutlich: Geplante Geburten beziehungsweise das Ausbleiben ebendieser erklären geburtenarme Tage. Weniger als 200 Kinder kommen im Schnitt nur an offiziellen Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember zur Welt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei den geburtenreichen Tagen ist die Erklärung nicht so offensichtlich. Eindeutig festhalten lässt sich aber, dass Ende September in den Schweizer Gebärsälen Hochbetrieb herrscht. Insbesondere an den drei Tagen vom 24. bis 26. September, die zusammen mit dem 21. September die Top 4 bilden.

In den letzten zehn Jahren nahmen Frühlingsgeburten ab

Dass die letzten Septembertage zu den geburtenreichsten Tagen gehören, hat sich in den letzten zehn Jahren noch einmal verstärkt. Das steht stellvertretend für eine Entwicklung, die in den letzten zehn Jahren deutlich zu sehen ist: Die Geburten im Frühling gehen im Schnitt eher zurück, jene im Sommer und auch im Herbst steigen eher.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich der Schnitt der einzelnen Tage in den letzten zehn Jahren verändert hat.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ich will selber nachschauen: Wie viele Kinder kommen pro Jahr an welchem Tag und in welchen Kantonen zur Welt?

Die folgende Tabelle ist standardmässig so sortiert, dass die geburtenreichsten Tage der gesamten Schweiz zuoberst stehen. Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften kann sie auch nach Datum oder nach Kantonen sortiert werden (Letzteres nur in der Desktop-Ansicht). In der vordersten Reihe bleibt immer die Position in der schweizweiten Rangliste zum Vergleich sichtbar.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen