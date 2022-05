Bodensee-Tourismus: Der rote Ibis als neue Attraktion

SALZKORN Der rote Ibis macht Sommerferien am Bodensee Kurz vor der Sommersaison ist die Bodenseeregion um eine Attraktion reicher: Aus Frankreich kommt der rote Ibis eingeflogen. Er muss einfach aufpassen, dass er den Abgang nicht verpasst. Stefan Schmid 02.05.2022, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

Pünktlich zum Tag der Arbeit hat sich am Bodensee der rote Ibis in Szene gesetzt. Er ist weder Gewerkschafter noch SP-Nachwuchspolitiker, sondern ein knallroter Vogel, der im französischen Besançon entflogen ist und sich offenbar dazu entschlossen hat, den Sommer am schwäbischen Meer zu verbringen. Ursprünglich kommt der rote Ibis aus den südamerikanischen Feuchtgebieten rund um Rio de Janeiro.