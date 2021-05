Rahmenabkommen EU-Botschafter in Bern: «Die Schweiz hat supergut verhandelt» Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU sind am toten Punkt. Wer bewegt sich als nächstes? Petros Mavromichalis, der EU-Gesandte in Bern, sagt, Brüssel sei der Schweiz schon sehr weit entgegen gekommen. Jeden Sonderwunsch könne die EU der Schweiz nicht erfüllen. Stefan Schmid und Doris Kleck 08.05.2021, 05.00 Uhr

Der EU-Botschafter in der Schweiz, Petros Mavromichalis. Foto: Alessandro Della Valle

Herr Botschafter, Grossbritannien ist aus der EU ausgetreten, die Impfkampagne läuft schleppend, mit der Schweiz findet man keine Einigung: Was gibt es zu feiern für die EU am morgigen Europatag?

Sehr viel: 75 Jahre Frieden und Wohlstand auf dem europäischen Kontinent! Vor 50 Jahren gab es nicht einmal genügend Essen in Europa. Und als ich vor 30 Jahren begann, für die EU zu arbeiten, war Europa geteilt. Heute ist der Kontinent vereint und demokratisch. Natürlich gibt es Probleme – aber uns geht es sehr gut.

Das sind historische Argumente. 2021 hingegen gibt es grosse Probleme mit der Türkei und Russland und nicht einmal mit der Schweiz gelingt es, ein Abkommen abzuschliessen.

Die beiden zuerst erwähnten Länder bereiten uns Sorge, weil sie sich von den europäischen Werten entfernen. Mit der Schweiz sind die Beziehungen hingegen sehr eng und gut. Wir teilen Geographie, Sprachen und Werte. Unsere Beziehungen könnten aber noch besser und stabiler sein. Wir stehen an einer Kreuzung. Es kann vorwärts gehen oder wir können stehen bleiben. Letzteres würde aber Rückschritt bedeuten. Mit dem Rahmenabkommen suchen wir eine Lösung für eine enge Beziehung, die der Schweiz gleichzeitig ein hohes Mass an Autonomie zugesteht.

Was stimmt Sie optimistisch?

Es gibt in der Schweiz viele Leute, die wissen, wie fundamental gute Beziehungen zur EU sind. Und die finden: Das Glas ist halb voll! Was wäre denn die Alternative? Ohne Rahmenabkommen verlieren die aktuellen Marktzugangsabkommen an Wert. Der Bilaterale Weg erodiert. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen, aber das Ende kommt.

Wer muss den nächsten Pass spielen: Bern oder Brüssel?

Das ist eine gemeinsame Verantwortung des Bundesrates und der EU-Kommission. Wir haben unsere Vorschläge gemacht. Wir tun alles, um zu einer Lösung zu kommen. Aktuell bin ich daran, Experten zu einem fachlichen Austausch zusammenzubringen. Ich möchte aufzeigen, wie wir das Prinzip von gleichem Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort auch in der EU umsetzen. Wir haben hier das gleiche Ziel wie die Schweiz.

Petros Mavromichalis sagt: «So kann es nicht weitergehen.» Foto: Keystone

Sie wollen uns klar machen, dass es beim Lohnschutz keinen Schweizer Sonderweg braucht?

Mit dem Rahmenabkommen würde die Schweiz Zugang zu europäischen Instrumenten zur Missbrauchsbekämpfung bekommen. Die Sorgen in der Schweiz sind die gleichen wie in einigen Mitgliedstaaten. Wir haben dafür Lösungen gefunden.

Glauben Sie wirklich, das nützt? Der Schweiz die EU besser zu erklären und dann lenkt sie schon ein?

Wir wollen aufzeigen, dass die Unterschiede nicht gross sind. Lohn- und Wohlstandsgefälle gibt es auch innerhalb der EU. Arbeitnehmer verdienen zum Beispiel in Schweden wesentlich mehr als in Bulgarien. Trotzdem konnte Schweden sein hohes Lohnniveau halten und es fand keine Einwanderung in die Sozialsysteme statt.

In der Schweiz herrscht ein Konsens, dass es Konzessionen in den drei Punkten Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen braucht.

Bei den staatlichen Beihilfen und auch beim Lohnschutz hat die EU Konzessionen gemacht, diese Streitpunkte sind praktisch gelöst. Das letzte Problem ist die Richtlinie über die Freizügigkeit, die in der Schweiz fälschlicherweise «Unionsbürgerrichtlinie» genannt wird. Und das ist für die EU ein heikles Thema.

Es geht ums Prinzip: Der Schweiz geht es um die Freizügigkeit der Arbeitnehmenden und ihrer Familie, der EU um die Freizügigkeit ihrer Bürger. Wir sind nicht EU-Mitglied, weshalb soll die Schweiz EU-Standards im Sinne von Bürgerrechten übernehmen?

Niemand verlangt von der Schweiz, dass sie EU-Bürgern politische Rechte oder freien Zugang in die Sozialsysteme gewährt. Letzteres gibt es auch innerhalb der EU nicht. Weil die Schweiz am EU-Binnenmarkt teilnimmt und die Richtlinie über die Freizügigkeit ein Teil davon ist, können wir nicht hinnehmen, dass unsere Bürger diskriminiert und weniger gut behandelt werden als Schweizer in der EU.

Also kein Einlenken der EU?

Vielleicht in einigen Punkten, aber nicht überall. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein EU-Bürger arbeitet mehrere Jahre in der Schweiz und verliert seinen Job. Weshalb soll er dann Gefahr laufen, seine Aufenthaltsbewilligung zu verlieren und keine Arbeitslosengelder mehr zu bekommen? Der Schweizer Arbeiter in Frankreich bekommt diese Leistung. Das ist eine Diskriminierung.

Es ist also eine Frage der Reziprozität. Man könnte ja auch die Rechte der Schweizer in der EU beschneiden.

Das wollen wir nicht. Das ist eine Grundsatzfrage. In einem Binnenmarkt müssen überall die gleichen Regeln gelten.

Als wohlhabendes Land fürchtet sich die Schweiz vor einer Zuwanderung in die Sozialhilfe.

Die EU-Bürger kommen hierher, um zu arbeiten. Und sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand der Schweiz. Sie sind nicht per se Betrüger oder Profiteure. Sie zahlen Beiträge in die Sozialsysteme und sollten die gleichen Rechte haben.

Die Schweiz tritt plötzlich pickelhart auf – fast wie Boris Johnson am Ende der Brexit-Verhandlungen. Ist die EU überrascht?

Wir sind überrascht und enttäuscht. Im Brief von 2019 an die EU-Kommission hat der damalige Bundespräsident Ueli Maurer geschrieben, es brauche nur Klärungen in drei Punkten. Ansonsten sei das Abkommen gut.

Aber der Bundesrat hat das Abkommen nie paraphiert, weil es eben nicht genügte. Ob Klärungen oder Verhandlungen: das ist doch Wortklauberei.

Wir bemühen uns ja um eine Einigung. Aber wir sagen es bereits seit über 10 Jahren: Ohne Rahmenbkommen können wir beim Marktzugang nicht so weitermachen wie bisher.

Die Schweiz ist der viertwichtigste Handelspartner der EU, über eine Millionen EU-Bürger arbeiten in der Schweiz. Weshalb ist die EU so dogmatisch?

Die EU ist sehr pragmatisch. Wir haben viele Forderungen der Schweiz akzeptiert.

Zum Beispiel?

Die Liste ist lang: Staatliche Beihilfen werden von der Schweiz kontrolliert. Das Rahmenabkommen gilt nur für fünf von über 100 bilateralen Verträgen. Es gibt ein Schiedsgericht, weil die Schweiz den Europäischen Gerichtshof nicht akzeptiert. Es ist keine automatische sondern eine dynamische Rechtsübernahme vorgesehen, wobei die Schweiz sogar einzelne Rechtsakte ablehnen kann, unter Inkaufnahme von Ausgleichsmassnahmen. Und die Schweiz kann bei der Ausarbeitung von neuem EU-Recht mitreden. Sind das wenige Konzessionen? Die EU ist der Schweiz sehr weit entgegengekommen.

Die Schweiz ist aber auch ein wichtiger Handelspartner.

Ja, aber vergessen Sie nicht: Die Briten sind ein noch wichtigerer Handelspartner! Grossbritannien wollte die Personenfreizügigkeit einschränken. Die EU hat Nein gesagt und den Brexit in Kauf genommen. Denn es geht um ein fundamentales Prinzip des Binnenmarktes.

Die Verhandlungen der EU und der Schweiz sind an einem toten Punkt. Foto: Keystone

Mit dem Rahmenabkommen würde sich die Schweiz der EU stark annähern. Nach dem Brexit wäre dieses Abkommen doch auch ein toller Erfolg für die EU: Seht her, wir sind nach wie vor ein attraktiver Partner!

Wo ist die Annäherung, wenn die Personenfreizügigkeit aus dem Abkommen ausgeschlossen würde?

Die Schweiz will sie nicht ausnehmen, sie will die Unionsbürgerrichtlinie nur nicht komplett übernehmen.

Aber fast. Wir sind nicht dogmatisch, aber wir können keine Diskriminierung unserer Bürger akzeptieren.

Ist die EU bereit, auf weitere Nadelstiche zu verzichten?

Der Ausdruck «Nadelstiche» ist eine Schweizer Erfindung. Die EU sagt seit über 10 Jahren: So kann es nicht weitergehen. Ohne Rahmenvertrag werden wir keine weiteren Abkommen unterzeichnen.

Die EU datiert auch keine bestehenden Verträge mehr auf. In den Augen der Schweiz verletzt die EU damit Sinn und Geist der Abkommen.

Es gibt keinen Anspruch auf Aufdatierung. Die Schweiz ist souverän, ebenso wie die EU. Die Schweiz kann beim Zugang zum EU-Binnenmarkt aber nicht den Fünfer und das Weggli haben.

Die Schweiz fühlt sich gepiesackt.

Mir scheint eher, die Schweiz will am Status quo festhalten. Die bilateralen Verträge waren eine Übergangslösung nach dem EWR-Nein. Die Schweiz war damals EU-Beitrittskandidatin. Zum Beitritt ist es nie gekommen und heute ist das kein Thema mehr. Wir respektieren das. Aber dann brauchen wir für die Teilnahme an unserem Binnenmarkt ein institutionelles Fundament. Das muss die Schweiz wiederum respektieren.

Bereits gibt es im Forschungsbereich Interventionen aus Deutschland, die Schweiz müsse im Forschungsprogramm Horizon eingebunden werden. Die EU schadet sich doch selbst mir ihrer harten Haltung.

Unsere Zusammenarbeit liegt im Interesse beider Seiten. Auch die EU wird verlieren, wenn das Rahmenabkommen nicht zustande kommt. Doch die Position der EU ist klar: Ohne Rahmenabkommen gibt keine weiteren Verträge. Dazu kommt, dass die Schweiz seit 2013 keinen Kohäsionsbeitrag mehr bezahlt hat.

Als Reaktion, weil die EU der Schweiz die Börsenäquivalenz nicht gegeben hat.

Das hat keinen Zusammenhang. Die Schweiz hat seit 2013 den Beitrag nicht erneuert. Der Entscheid zur Börsenäquivalenz fiel erst 2019. Zeigt das den guten Willen der Schweiz? Norwegen bezahlt übrigens vier Mal mehr an die europäische Kohäsion als die Schweiz.

Ein Deal könnte lauten: Die Schweiz zahlt einen höheren Kohäsionsbeitrag und die EU kommt der Schweiz in den letzten Streitpunkten entgegen.

Der Kohäsionsbeitrag ist eine Schuld und Schulden müssen beglichen werden. Wir werden nicht unsere Bürger verkaufen für eine Milliarden Franken. Aber wenn die Schweiz den überfälligen Kohäsionsbeitrag auszahlen würde, würde dies sicher das Diskussionsklima verbessern.

Mit Polen und Ungarn gibt es zwei EU-Mitglieder, die sich wiederholt gegen Beschlüsse aus Brüssel aufgelehnt haben und sich nicht an Vorgaben des EuGH halten. Müsste das die EU nicht stärker beschäftigen als ein Land wie die Schweiz, wo es im alltäglichen Austausch kaum Probleme gibt?

Ich sehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Das sind interne Angelegenheiten der EU, die wir unter uns regeln.

Der Bundesrat sagt, er sei der EU schon sehr weit entgegengekommen. Mehr liege nicht mehr drin.

Wo ist der Bundesrat der EU weit entgegengekommen?

Bei der Übernahme von EU-Recht und der Akzeptanz des Europäischen Gerichtshofes.

Bitteschön! Das ist doch der Kern des Rahmenabkommens: Schaffung von Rechtssicherheit im Binnenmarkt. Ohne Rechtsübernahme und Gerichtsbarkeit wäre der Vertrag nicht das Papier wert, auf welchem er geschrieben ist. Die Rolle des EuGH ist übrigens sehr beschränkt. Er kommt nur dann zum Zug, wenn es um die Auslegung europäischen Rechts geht. Das gilt für alle Mitgliedstaaten auch, deren Gerichte sich daran zu halten haben.

Aber die Schweiz ist nicht Mitglied.

Sie nimmt aber am Binnenmarkt teil, der auf europäischem Recht basiert. Wenn sie hier mitmachen will – es ist ihre Entscheidung – muss gewährleistet sein, dass das Recht richtig ausgelegt wird. Dafür sorgt im ganzen Binnenmarkt der EuGH. Das kann man den Bürgerinnen und Bürgern doch erklären. Das ist nicht so kompliziert. Und ein paritätisches Schiedsgericht gibt es auch noch, das wir auf Wunsch der Schweiz vorgesehen haben.

Es hat keine abschliessenden Kompetenzen.

Doch, nur bei Unsicherheiten muss es an den EuGH gelangen. Die Schweiz hat übrigens supergut verhandelt. Es ist beachtlich, was sie alles herausgeholt hat. Und trotzdem will die Schweizer Seite noch mehr. 90 Prozent hat man erreicht, nun will man noch die restlichen 10 Prozent. Wir können aber nicht auf alle Sonderwünsche eingehen!

Warum tritt Brüssel nicht einfach robuster auf, wie das die Amerikaner beim Bankgeheimnis gemacht haben?

Wir sind ein netter Partner, tatsächlich. Die EU verhandelt nicht aggressiv und hat noch nie ihr Recht extraterritorial mit harten Mitteln durchgesetzt wie die USA. Das ist nicht unser Stil. Zudem gehört die Schweiz als unmittelbarer Nachbar und guter Partner derselben Familie an, wir teilen dieselben Werte.

Ach kommen Sie! Gegenüber London war man auch nicht gerade zimperlich.

Die Briten wollten sich scheiden lassen. Das ist eine andere Situation als mit der Schweiz. Da waren teilweise auch Emotionen im Spiel. Wichtig war bei den Brexit-Verhandlungen, dass sich die EU nicht hat auseinanderdividieren lassen. Das wird auch bei der Schweiz nicht passieren. Denn es geht um die Integrität unseres Binnenmarktes, dem Herzstück der EU.

Angenommen, die Schweiz kauft ein europäisches Kampfflugzeug, täte das helfen, die Situation zu deblockieren?

Das ist eine souveräne Entscheidung der Schweiz. Aber die EU hat sicher nichts dagegen, falls Bern ein europäisches Flugzeug kaufen sollte. Es gibt aber keine Verbindung zum Rahmenabkommen.

Das ist jetzt eine sehr diplomatische Antwort.

Die Mitgliedstaaten haben die EU-Kommission mandatiert, mit der Schweiz ein Rahmenabkommen zu verhandeln. Ich habe keinen Auftrag, Kampfflugzeuge zu verkaufen.