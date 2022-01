Extremes und unnötig? Die Debatte zum Tabakwerbeverbot

Pro und Contra Perfide Werbung oder extremes Verbot? Die Debatte zur Initiative für ein Tabakwerbeverbot für Minderjährige SP-Nationalrätin Barbara Gysi ist für die Vorlage «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung», FDP-Nationalrat Marcel Dobler dagegen. Barbara Gysi, Marcel Dobler 04.01.2022, 05.00 Uhr

Pro: «Ja zur Volksinitiative – Ja zur Gesundheit unserer Kinder»

Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi unterstützt die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung». Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Tun wir genug, um unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen und gesund aufwachsen zu lassen? Nein, meint ganz klar eine breite Allianz von Ärztinnen und Ärzten, Sport- und Jugendverbänden sowie diversen Gesundheitsorganisationen. Sie wollen Kinder und Jugendliche besser schützen und stehen hinter der Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung».

Kinder und Jugendliche können heute zwar erst ab 16 respektive 18 Jahren Zigaretten, Inhaler oder andere Tabakprodukte kaufen. Aber sie sind nicht geschützt vor der Werbung, die ihnen Freiheit, Freundschaft und Lifestyle vorgaukelt. Mit schweren Nebenwirkungen: Fast 60 Prozent der Rauchenden fangen vor der Volljährigkeit mit dem Tabakkonsum an, annähernd 10000 Menschen sterben jährlich am Konsum und seinen Folgen. Verbunden damit sind tragisches Leid und hohe Kosten. Wir geben für Prävention und die Behandlungen jedes Jahr mehr als drei Milliarden Franken aus. Durch Arbeitsausfälle und Einschränkungen verlieren wir noch viel mehr.

Doch die beste Prävention und die beste Kur wäre, gar nie mit dem Rauchen oder Inhalieren anzufangen. Das Parlament hat es verpasst, ein griffiges Tabakgesetz zu verabschieden. Weiterhin darf in Gratiszeitungen, im Internet und auf Festivals für Tabakprodukte geworben werden. Also dort, wo sich junge Menschen primär informieren oder aufhalten.

Darum ist ein klares Ja für die Volksinitiative «Kinder ohne Tabak» an der Urne so wichtig. Denn nur so werden junge Menschen genügend vor Werbung geschützt, die sie zielgerichtet anspricht – denn junge Menschen sind die zukünftigen Konsumierenden der süchtigmachenden, schädlichen Produkte der Tabakindustrie. Die Initiative verlangt, dass Kinder und Jugendliche vor der perfiden Tabakwerbung geschützt werden.

Mit einem Ja nehmen wir unsere Verantwortung als Gesellschaft wahr und schützen die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Danke für Ihr Ja am 13. Februar.

Contra: «Werbeverbots-Initiative Nein, sinnvoller Gegenvorschlag Ja»

Der St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler ist gegen die Initiative. Bild: Benjamin Manser

Diese Initiative wird faktisch jede Form von Werbung für Tabakprodukte verbieten. Gemeint sind nicht nur herkömmliche Zigaretten, sondern auch neue, weniger schädliche Produkte wie erhitzter Tabak, elektronische Zigaretten und Snus. Werbung und Informationen für Erwachsene, die auf weniger schädliche Produkte umsteigen könnten, würden verboten.

Die Volksinitiative geht über einen sinnvollen Jugendschutz hinaus und bevormundet kontraproduktiv die Erwachsenen, welche mit einem Umstieg das Gesundheitssystem entlasten könnten. Jede Werbung, zum Beispiel an einem Kiosk, würde verboten.

Das ist ein extremes Werbeverbot mit fatalen Folgen: Die Einführung von innovativen weniger schädlichen Produkten wird verhindert, die Bürgerinnen und Bürger werden bevormundet, und Kulturveranstaltern wird wegen des Werbeverbots ein Loch in die Kasse gerissen. Verlierer sind einmal mehr die mündigen Bürgerinnen und Bürger, die für die Mehrkosten aufkommen müssen. Hinzu kommt: Die Initiative respektiert auch den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit nicht. Werbung für legale Produkte muss erlaubt sein. Wo endet das sonst? Ist bald auch Werbung für Bier und Süssgetränke verboten?

Die Initiative ist unnötig. Das Parlament hat nach fünfjähriger Debatte ein gutes Tabakproduktegesetz verabschiedet, das als Gegenvorschlag zur Initiative fungiert. Dieser Gegenvorschlag ist die viel bessere Lösung. Während sich die Initiative nur auf Werbung fokussiert, untersagt der Gegenvorschlag den Verkauf von Tabakprodukten an unter 18-Jährige sowie die Werbung in Zeitungen, Magazinen, Broschüren und auf Websites, die sich an Minderjährige richten. Das sind strenge Vorgaben, die aus wirtschaftlicher Sicht aber noch akzeptabel sind. Lehnen Sie aufgrund des sinnvollen indirekten Gegenvorschlages die extreme, kontraproduktive Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» ab.