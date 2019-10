Die SBB haben wegen Lokführermangels auf einer Nebenlinie zwischen Solothurn und dem Baselbiet einen Tag lang den Zugverkehr eingestellt. Zudem schützt am Gotthard auch eine Platzreservation nicht vor einem Rausschmiss.

Zu wenig Lokführer: SBB legen Linie still

Sarah Kunz, Dominic Kobelt und Samuel Thöni

SBB und BLS locken Lokführer mit Sonderprämien in den Führerstand, um dem Personalengpass beizukommen. (Bild: Christian Merz / Keystone

Dass ein Zug ausfällt, weil der Lokführer oder die Zugchefin kurzfristig entfällt, kommt immer mal wieder vor. Dass die SBB eine ganze Linie einen Tag lang stilllegen muss, weil das Personal fehlt, ist wohl einzigartig in der jüngeren Bahngeschichte.

So geschehen am Samstag auf der Linie Olten – Läufelfingen – Sissach. Von früh bis spät bot die Bahn Ersatzbusse auf. Grund: «kurzfristige Änderung im Personaleinsatz». Informiert darüber hat die SBB am Freitagabend um 23.51 Uhr.

Fokus auf grosse Linien und Reiseverkehr

Am Samstag erklärte SBB-Sprecherin Sabine Baumgartner: «Grund ist der aktuell angespannte Personalbestand bei den Lokführern.» Lokführer fehlten nicht zuletzt wegen des «erwarteten hohen Passagieraufkommens am Wochenende wegen des Freizeitverkehrs und den diesbezüglich von uns getroffenen Massnahmen». Sprich: Statt die lokale Verbindung zwischen dem Bahnknoten Olten und dem Baselbiet sicherzustellen, wurde Personal auf die Regio- und Fernverkehrslinien verschoben. Auf der «Läufelfingerli»-Linie verkehrten Ersatzbusse. Man bedauere die Unannehmlichkeiten und entschuldige sich dafür, so die SBB-Sprecherin.

Nach massiven Verspätungen respektive Ausfällen wegen eines Öllecks und eines Gleisbruchs auf der SBB-Bahn-2000-Strecke zwischen Olten und Bern sowie Platzmangel auf der Gotthard-Strecke (siehe Kasten unten) ist dies das jüngste Kapitel in der Pech-und-Pannen-Serie der SBB. Doch auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn und die BLS kämpfen mit Personalmangel. Während erstere letzte Woche zu Randzeiten die Verbindung Brig-Fiesch mit Bussen sicherstellen musste, versucht es die BLS mit Boni für zusätzliche Schichten à 100 Franken pro Tag. Bei der SBB gibt es derzeit 80 Franken für Sondereinsätze. Den Unternehmen fehlen etwa 30 Lokführer pro Tag. «Mit verschiedenen Massnahmen gibt die SBB hier Gegensteuer», sagt Sprecherin Baumgartner. «So rekrutieren wir laufend neue Lokführerinnen und Lokführer etwa mittels der eben gestarteten Kampagne, die speziell Menschen ab 40 anspricht.»