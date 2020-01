Neue Pannen beim SBB-Pannenzug: Jetzt streiken die Speisewagen Die Pannenserie bei den SBB nimmt kein Ende. Jetzt sind die Speisewagen betroffen. 09.01.2020, 08.19 Uhr

Keine Verpflegung unterwegs – viele Speisewagen sind ausser Betrieb. BILD: KEY

(mim/watson) Bei den Bombardier-Doppelstöckern kommen immer wieder neue Pannen ans Licht. Derzeit kann in einigen Speisewagen weder gegessen noch getrunken werden – und das seit den Weihnachtstagen. Dem SRF berichteten mehrere Hörer davon, dass in zahlreichen Dosto-Zügen die Speisewagen geschlossen seien – was die SBB schliesslich auch bestätigen.