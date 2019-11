Nach Horror-Crash vor Bözbergtunnel: Wie sicher sind unsere Strassen? Zu schnell, abgelenkt, unachtsam: Die Zahl der Unfälle mit Todesopfern hat zuletzt wieder zugenommen. Neue Massnahmen könnten helfen. Yannick Nock 28.11.2019, 15.20 Uhr

Drei Personen sind beim Unfall auf der A3 gestorben. Bild: Kantonspolizei Aargau

Es sind schwere Unfälle, die sich in nur wenigen Tagen ereignet haben. Auf der A3 bei Effingen streifte am Mittwoch ein Porsche einen Sattelschlepper und prallte ins Heck eines weiteren Autos. Dieses wurde gegen einen Lastwagen geschleudert und zerquetscht. Drei Personen starben. Am Sonntag floh in Galgenen SZ ein Autofahrer vor der Polizei, raste über einen Kreisel und wurde in ein Wohnhaus katapultiert. Das Haus brannte ab. Zufall oder kommt es auf Schweizer Strassen wieder häufiger zu schweren Unfällen?