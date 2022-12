Patrouille Suisse: Prozess gegen St.Galler Piloten beginnt

Militärgericht Aarau «Personen hätten sterben können»: Prozess gegen St.Galler Piloten der Patrouille Suisse beginnt Am Montag startet der Prozess vor dem Militärgericht in Aarau. Dem St.Galler Piloten, welcher im Juni 2016 mit einem Trainingskollegen kollidierte, wird fahrlässiger Missbrauch und Verschleuderung von Material sowie fahrlässige Nichtbefolgung von Dienstvorschriften vorgeworfen. ArgoviaToday Jetzt kommentieren 19.12.2022, 14.59 Uhr

Die Patrouille Suisse flog hier im Juni 2016 ausnahmsweise in Fünfer- statt Sechserformation, weil einige Tage zuvor der Absturz in den Niederlanden einen verletzten Piloten gefordert hatte. Bild: Robert Hess

Ab Montag steht ein Berufsmilitärpilot vor dem Militärgericht 2 in Aarau. Der heute 38-Jährige wird beschuldigt, am 16. Juni 2016 während eines Trainingsflugs für die «Netherland Air Force Open Days» gleich mehrere Flugmanöver nicht korrekt ausgeführt zu haben. Darauf kollidierte er in der Luft mit einem zweiten Kampfjet der Patrouille Suisse.