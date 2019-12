Mehr Transparenz im Ständerat: Thomas Minder nimmt einen neuen Anlauf Seit 2014 stimmt auch der Ständerat elektronisch ab. Die Resultate werden aber nur selektiv veröffentlicht. Der parteilose Ständerat Thomas Minder erhofft sich von der neuen Zusammensetzung nun neuen Wind für die Forderung nach vollständiger Transparenz. Tobias Bär 04.12.2019, 16.28 Uhr

Der neue Ständerat bei der Arbeit. Noch veröffentlicht dieser nicht alle Abstimmungsresultate. (Bild: Anthony Anex/Keystone)

Im Nationalrat haben sich die Vorzeichen beim Thema Transparenz gekehrt: Am Montag stimmte der neue Rat strengeren Offenlegungspflichten für Lobbyisten zu, die er in alter Zusammensetzung noch verworfen hatte. Thomas Minder hofft nun, dass die «Bewegung hin zu mehr Transparenz» auch den Ständerat erfasst. Die Forderung des parteilosen Kantonsvertreters: Künftig soll auch in der kleinen Kammer bei jeder Abstimmung einfach ersichtlich sein, wer wie gestimmt hat.