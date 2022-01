Mediengesetz: Die Krise der Qualitätsleser

KOMMENTAR Wo bleibt der Qualitätsleser? Tratschende Professorinnen, umgekippte Blitzer, Sascha Ruefers neue Freundin: Das sind die Themen, die ziehen. Stefan Schmid 28.01.2022, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

Am 13. Februar stimmt die Schweizer Bevölkerung über eine zusätzliche Förderung der Medien ab. Um die Qualität der Berichterstattung zu erhalten, sei ein staatlicher Zustupf vonnöten, heisst es allenthalben.

Nun, schauen wir mal, was denn die Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen auf unseren CH-Media-Onlineportalen am meisten interessiert hat. Zuoberst auf der Liste ist eine Geschichte über HSG-Professorinnen, die nach der Vorlesung vor laufender Kamera über Studentinnen getratscht haben. Top gelesen wird auch jene Story über einen Blitzer, der im Luzernischen umgekippt ist. Auf höchstes Interesse stösst weiter die Recherche über Sascha Ruefers neue Freundin. Themen, die die Welt bewegen.

Die Sorgen über die Inflation? Interessiert kein Schwein. Die russischen Machtspiele gegen die Ukraine? Was geht uns die Ukraine an! Hintergründe zur Abschaffung der Stempelsteuer? Bitte nicht so kompliziert! Vielleicht sind nebst der Qualitätspresse auch die Qualitätsleser in der Krise.