Schweiz-EU: Die Ostschweiz braucht eine stabile Beziehung

KOMMENTAR Was wir von unseren Vorfahren lernen können: Wir Ostschweizer sind Europäer der ersten Stunde Das schroffe Nein des Bundesrats zu einem Rahmenvertrag mit der EU schadet den Interessen der Ostschweiz. Die Kantonsregierungen sollten Druck auf Bern ausüben, um einen Ausweg aus der Sackgasse zu finden. Stefan Schmid 30.12.2021, 05.00 Uhr

Die Städte rund um den Bodensee sicherten sich bereits im Mittelalter gegenseitig mit Verträgen ab, wie eine Ausstellung in St.Gallen zeigt. Ralph Ribi

Seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember fährt – vorerst freilich nur am Wochenende – eine S-Bahn von Romanshorn via Rorschach über Bregenz bis nach Lindau. Die Verbindung soll primär Ausflüglern und Touristinnen einen Zusatznutzen bringen, die sich rund um den See radelnd oder wandernd oder badend vergnügen wollen.

Was nach wenig tönt, ist ein Quantensprung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Der Thurgau, St. Gallen, Vorarlberg, Bayern und Baden-Württemberg sind sich auf dem Weg, gemeinsam eine internationale Bahnverbindung rund um den See zu realisieren, einen schönen Schritt näher gekommen. In zwei Jahren soll die Strecke auch unter der Woche bedient werden. Die logische Vollendung der Linie via Friedrichshafen-Meersburg bis nach Konstanz ist angedacht.

Die Bemühungen, rund um den See auf verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten, reichen bis ins Mittelalter zurück, wie aktuell eine Sonderausstellung in St.Gallen zeigt.

Der See war bereits im 13. Jahrhundert die Drehscheibe eines eng verflochtenen Wirtschafts- und Lebensraumes. Die heutigen Landesgrenzen, wie auch der an ihnen orientierte, mitunter plumpe Nationalismus, gab es damals noch nicht.

Die Menschen in der Bodenseeregion verstanden sich noch nicht als Schweizer oder Österreicher oder Deutsche, sondern als Bewohner eines prosperierenden, im Zentrum Europas gelegenen Raumes.

Die Städte rund um den See schlossen sich in einem Netzwerk zusammen – von Konstanz über St. Gallen bis nach Zürich. Die mannigfachen politischen Absprachen unter den herrschenden Schichten dienten laut Historikern dazu, Frieden und Wohlstand in der Region abzusichern.

Das Gebiet der Ostschweiz, aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur stark an guten Exportmöglichkeiten und sicheren Verkehrswegen interessiert, war Teil einer aus heutiger Sicht internationalen Grossregion, einer EU im Kleinen sozusagen, in welcher man gegenseitig gar die jeweiligen Münzen als Zahlungsmittel akzeptierte.

Auch heute ist die Bodenseeregion gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich ziemlich homogen. Der Austausch ist rege, die Grenze wird spielend überwunden, man kauft in Konstanz ein, trifft die Partnerin in Bregenz und geht am Sonntag im Appenzellerland wandern.

Politische Absprachen auf regionaler Ebene funktionieren hinlänglich. Dennoch können regionale Unternehmer und Politikerinnen in einer Welt, in welcher drei Nationalstaaten aneinander grenzen, nicht alles alleine regeln. Sie sind auf Unterstützung aus den Hauptstädten angewiesen. Umso heikler ist es, wenn sich die nationalen Protagonisten politisch verheddern, sich in der Folge die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern.

Genau dies droht nun aber, wenn es dem europapolitisch irrlichternden Bundesrat im neuen Jahr nicht gelingt, das Verhältnis zur EU auf ein neues, stabiles Fundament zu stellen.

Das schroffe und schlecht begründete Schweizer Nein zu einem Rahmenabkommen hat leider das Zeug, den Interessen der Ostschweiz zu schaden.

Eine Schweiz, die sich abschottet, die langsam, aber sicher den privilegierten Zugang zum europäischen Binnenmarkt verliert, das kann nicht in unserem Sinn sein.

Die Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell hat diese Gemengenlage erkannt und sich deshalb für ein Abkommen mit der EU eingesetzt. Es wäre nützlich, wenn im neuen Jahr auch die in dieser Frage auffallend defensiven Kantonsregierungen den Druck auf Bern erhöhen könnten.

Denn etwas steht am Ende von 2021 fest: Für die Ostschweiz mit ihren zahlreichen hochspezialisierten, innovativen Exportbetrieben, sind die bilateralen Verträge mit der EU von grosser Bedeutung. Den Zerfall dieser Verträge, der sich ohne einen Ausgleich mit der EU abzeichnet, können wir uns nicht leisten.

Souverän ist nicht jener, der auf seiner Seite des Bodensees alles alleine entscheiden kann, sondern derjenige, der Frieden und Wohlstand dank der Zusammenarbeit rund um den See und darüber hinaus abzusichern weiss. Das haben schon unsere Vorfahren im Mittelalter verstanden.