Bundesrat: Eine Regierung ohne Orientierung

KOMMENTAR Peinlich für die Schweiz: Wir haben eine Regierung ohne Orientierung Das politische Irrlichtern des Bundesrats wird zum Problem: Während es die Schweizer Regierung mit der EU und grossen Nachbarn wie Frankreich zunehmend verbockt, macht sie den autoritären Herrschern in Moskau und Peking den Hof. Stefan Schmid 15.01.2022, 05.00 Uhr

Selbst die Österreicher verstehen uns nicht mehr: Bundespräsident Ignazio Cassis (links) zu Besuch bei Amtskollege Alexander van der Bellen in Wien. Roland Schlager / APA

Das Bild, das der Bundesrat derzeit auf dem aussenpolitischen Parkett abgibt, ist trostlos. Die Schweiz hat eine Regierung, der es in grundlegenden Fragen an Orientierung und damit an Kohärenz mangelt. Das Gremium ist unfähig, eine klare Strategie im mittelfristigen Landesinteresse zu definieren. Jeder Bundesrat kocht sein eigenes Süppchen. Häufig agiert man gegen-, statt miteinander.