Nach Massaker von Butscha: Schweiz muss Sanktionen verschärfen

KOMMENTAR Nach dem Massaker von Butscha: Jetzt muss die Schweiz Russland umfassend boykottieren Das Massaker von über 400 Zivilisten zeigt: Putin ist ein Kriegsverbrecher, das Regime in Moskau schreckt vor nichts zurück. Die Antwort der Schweiz muss endlich entschlossener ausfallen. Stefan Schmid 04.04.2022, 09.49 Uhr

Russlands Diktator Wladimir Putin zu Besuch in Genf beim damaligen Bundespräsidenten Guy Parmelin. Denis Balibouse / Ky

Dass Wladimir Putin ein skrupelloser Gewaltherrscher ist, dämmert den meisten Menschen schon lange. Doch mit dem Massaker an Zivilisten in den Vorstädten von Kiew erreichen der Horror und das menschliche Leid eine neue, dramatische Stufe. Putin und dessen Regime wollen die Ukraine vernichten. Physisch und moralisch. Und sie zielen damit auch auf den Westen, denn je länger, desto dringender stellt sich die Frage, wie lange die liberalen Demokratien Europas und Amerikas diesem Massaker vor ihren Augen noch zuschauen können.

Die Antwort: Können sie nicht. Natürlich wäre ein Kriegseintritt der Nato mit potenziell verheerenden Folgen verbunden. Den Dritten Weltkrieg will niemand. Doch unterhalb dieser Schwelle ist alles zu unternehmen, um der Ukraine zu Hilfe zu eilen. Es braucht maximale Entschlossenheit. Sanktionen müssen weiter verschärft, die militärische Bereitschaft an der Nato-Ostflanke erhöht werden.

Ersteres gilt auch für die Schweiz, dieses kleine, neutrale Land, das sich so gerne hinter seiner Kleinheit und Neutralität versteckt. Dabei sind wir ein zentraler Handelsplatz für Rohstoffe. Dabei haben zahlreiche russische Superreiche und Putin-Freunde ihr Vermögen und ihre Ferienhäuser bei uns. Und wir konsumieren russisches Öl und Gas und finanzieren damit direkt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Schluss damit! Die bisherigen Sanktionen und in Watte verpackten Stellungnahmen in Ehren: Sie reichen nicht aus. Schalten Sie zwei Gänge höher, Bundespräsident Ignazio Cassis! Russland muss jetzt umfassend boykottiert werden. Russische Vermögen sind systematisch(er) zu beschlagnahmen. Man hat nicht den Eindruck, dass dies bis anhin konsequent und umfassend geschieht. Auf Öl- und Gasimporte aus Russland ist vollständig zu verzichten. Und der russische Botschafter in Bern, der sich als Putins Propagandist betätigt, ist bei jeder Gelegenheit zu zitieren und zu kritisieren. Schamlose Lügenpropaganda auf Schweizer Boden können wir nicht akzeptieren.

Der Bundesrat versteckt sich bisher hinter formaljuristischen Argumenten. Die Schweiz könne eigenständig gar keine Sanktionen beschliessen, tönt es fadenscheinig aus dem Bundeshaus. Man müsse warten, bis die EU gehandelt habe, um deren Sanktionen allenfalls nachvollziehen zu können. Diese defensive Haltung ist eines souveränen, unabhängigen Staates, den wir ja zu sein glauben, unwürdig. Regieren Sie! Es lässt sich bestimmt ein Weg finden, wie der Bundesrat autonom eigene Sanktionen beschliessen kann. Die Zeiten sind aussergewöhnlich dramatisch und erfordern daher aussergewöhnliche Massnahmen.

Bei allem, was wir tun, sollten wir uns bewusst sein: Putins Vernichtungskrieg ist eine akute Gefahr für den Frieden und die Freiheit in ganz Europa. Geht die Ukraine unter, sind wir alle von der russischen Kriegsmaschinerie und Putins Imperialismus bedroht. Der Westen hat ein fundamentales Interesse daran, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Die Schweiz muss - unter Berücksichtigung ihrer neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen - alles in ihrer Macht stehende tun, um Kiew substanziell zu helfen. Es ist keine Minute zu früh dafür.