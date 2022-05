Metropolitanregion Bodensee: Mehr als ein Anhängsel von Zürich

KOMMENTAR Ist die Ostschweiz bloss ein Hinterhof von Zürich? Zeigen wir, dass es nicht so ist. Ist die Bodenseeregion bloss ein Anhängsel der Greater Zurich Area oder ein eigenständiges Zentrum? Vor dem Entscheid des Bundesrats tut ein regionaler Schulterschluss Not. St.Gallen, Appenzell, Vorarlberg und Süddeutschland sind bereits dabei, es fehlt nur noch der Thurgau. Stefan Schmid 04.05.2022, 05.00 Uhr

Zürich, die Hauptstadt der Ostschweiz? Ennio Leanza / ky

Einer für alle. Alle für einen. Das Leitmotiv der Eidgenossenschaft, eingraviert unter der Kuppel des Bundeshauses, ist in der Ostschweiz mit Vorsicht zu geniessen. In diesem Landesteil hat man zuweilen eher den Eindruck, jeder glaube, er sei seines eigenen Glückes Schmied. Zumindest scheint die Einsicht, gemeinsam sei man stärker, nicht überall gleich ausgeprägt zu sein.

In den nächsten Wochen justiert der Bundesrat das Raumkonzept Schweiz neu. Darin werden Metropolitanregionen definiert, die in den Genuss zahlreicher Investitionen kommen. Die Ostschweiz taucht bisher als Hinterhof von Zürich auf, dem keine spezielle Beachtung zuteil werden soll. Das ist ein Nachteil, das liegt auf der Hand.

Die Hinterhof-Achse St.Gallen-Appenzell hat das verstanden und sich Verbündete ennet der Grenze gesucht. Und siehe da: Vorarlberger und Süddeutsche helfen mit, die Bodenseeregion auf den Radar der Eidgenossenschaft zu hieven – als eigenes Zentrum.

Ob die Strategie aufgeht, wird sich bald weisen. Die eigene Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat schon mal medienwirksam Unterstützung signalisiert. Gut so. Fehlen nur noch die Thurgauer. Man sei, hiess es 2019 aus Frauenfeld, halt nach Westen orientiert. Das ist gewiss nicht falsch, vor allem, wenn man westlich von Weinfelden zu Hause ist. Doch in Arbon und Romanshorn sieht es etwas anders aus. Der Kanton ist diesbezüglich gespalten in Ost und West.

Ebenso sehr, wie er sich ökonomisch nach Zürich orientiert, fühlen sich viele Thurgauerinnen und Thurgauer dem Bodensee, St. Gallen und dem Appenzellerland verbunden.

Die Ostschweiz muss zusammenhalten, wenn sie etwas erreichen will. Das gilt für die Bahninfrastruktur, den Bau der BTS oder die Gründung einer Metropolitanregion. Es wäre jetzt der Moment, den Fehlentscheid von 2019 zu korrigieren und die regionale Solidarität neu zu leben. Komm gib dir einen Ruck, Thurgau.