Anti-Lobby-Gesetz: Politiker wollen lieber Geld verdienen

KOMMENTAR Einige Bundespolitiker wollen weiterhin fürstlich bezahlte Lobbyisten sein Im Solde eines Immobilienkonzerns zu stehen und gleichzeitig die Raumplanungsgesetze des Landes zu machen: Darin sehen viele Politiker kein Problem. Sie liegen falsch. Es ist eins. Stefan Schmid 18.12.2021, 05.00 Uhr

Der Walliser Ständerat Beat Rieder will Lobbymandate verbieten. Anthony Anex / key

Die Schweiz hat auf dem Papier ein Milizparlament. Jeder geht seinem Beruf nach und reist vier Mal im Jahr für die Sessionen nach Bern. Soweit die graue Theorie.

In der Praxis funktioniert es oft umgekehrt. Sobald man sich einen Sitz im National- oder Ständerat geangelt hat, schaut man sich nach einem attraktiven Nebenmandat um, mit welchem das (bereits anständige) Politikergehalt substanziell aufgebessert werden kann.

Einige, primär bürgerliche Politiker, welche bei zahlungskräftigen Firmen und Verbänden anheuern, kommen so auf Gesamteinkommen von gegen 250 000 Franken und mehr, wobei die Entschädigung als Parlamentarier oft den kleineren Teil ausmacht.

In Versuchung geraten vor allem jene Parlamentarier, die in der Wirtschafts-, Gesundheits- oder Umweltkommission Einsitz nehmen. Dort wird am meisten Geld verteilt. Dort prallen die grossen Interessen aufeinander. Krankenkassen, Stromverbände oder Immobilienkonzerne bieten daher den Mitgliedern dieser Kommissionen häufig fürstlich entlöhnte Mandate an – selbstverständlich mit der stillen Erwartung, dass die betreffende Politikerin in Bern dann auch richtig abstimmt.

Der Walliser Mitte-Ständerat Beat Rieder will dieser verbreiteten Praxis einen Riegel schieben. Erlaubt seien nur noch Mandate, die man schon vor der Einsitznahme in einer solchen Kommission innehatte. Oder solche, die kaum entschädigt werden.

Käme Rieders Vorstoss durch, wäre das eine kleine Revolution.

Erstmals würde die Politik anerkennen, dass es problematisch ist, sich derart offensichtlich vor den Karren privater Interessen spannen zu lassen.

Bloss: Rieder kämpft auf verlorenem Posten. Noch ist zwar nicht aller Tage Abend, aber die Bereitschaft, sich selber hübsche Mandate zu verbieten, tendiert im Bundeshaus gegen Null.

Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist das bedenklich. Sie erwarten von der Politik zu recht, dass sie allgemeine Interessen über Partikularinteressen stellt. Genau das aber ist gefährdet, wenn ein Politiker 100 000 Franken für einen sogenannten Nebenjob kassiert. Das mindeste wäre: Die Entlöhnung offen zu legen. Doch auch da hapert’s. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Wie viel Brot es ist, das aber ist geheim.