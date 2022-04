Waffen für Selenski: Nur die Schweiz macht nicht mit

KOMMENTAR Die Schweiz verkauft Waffen den Saudis, die Ukraine aber bekommt keine Um die Russen zu stoppen, liefert fast ganz Europa der Ukraine Waffen und Munition. Nur die Schweiz schaut dabei zu. Neutralitätsrechtlich wären Lieferungen durchaus möglich. Doch das Thema wird hierzulande gar nicht diskutiert. Stefan Schmid 23.04.2022, 05.00 Uhr

Waffen brauchen die Ukrainer – woher auch immer. Bild: Twitter

Im Donbass stehen Entscheidungsschlachten an. Es geht um die Existenz der Ukraine als freie Nation. Mehr noch: Putins Faschismus bedroht ganz Europa. Was, wenn Russland die Ukraine besiegt? Wer kommt als Nächstes dran?

Die demokratische Welt hat daher ein überragendes, gemeinsames Interesse am Sieg der Ukraine.

Schöne Worte und ein paar Flaggen vor den Rathäusern genügen nicht. Kiew braucht Panzer, Kampfjets, Haubitzen.

Allen voran die USA helfen der Ukraine substanziell. Dafür gebührt den oft gescholtenen Amerikanern Dank. Wieder einmal sind sie es, die für Europas Sicherheit einstehen. Immerhin tragen aber auch viele andere westliche Staaten ihren Teil zur Verteidigung des überfallenen Landes bei. Selbst neutrale wie Schweden und Finnland oder arme Staaten wie Nordmazedonien oder das reiche, aber kleine Luxemburg machen mit.

Bloss die Schweiz hält sich nobel aus dem Geschehen heraus, ja die Frage der Waffenlieferungen wird nicht einmal diskutiert – im Gegensatz etwa zu Nachbar Deutschland, wo eine heftige Debatte darüber tobt.

Das hat natürlich mit der Neutralität zu tun. Sie verleitet uns kollektiv dazu, den Lauf der Dinge vom warmen Stubensofa aus seltsam entrückt mitzuverfolgen. Wir sind zwar (fast) alle froh, wenn die Russen in der Ukraine gestoppt werden, tragen aber mit Ausnahme der Sanktionen, die wir je nach Druck zu übernehmen pflegen, wenig dazu bei, dass es so weit kommt.

Gewiss, das Gesetz setzt Waffenexporten in kriegführende Länder enge Grenzen. Bloss hat uns das in der Vergangenheit zum einen oft nicht im Detail interessiert, wie die Millionen-Exporte zu den Scheichs im Nahen Osten zeigen. Zum anderen sind Waffenlieferungen an Länder, die völkerrechtswidrig Ziel eines Angriffskriegs werden, aus neutralitätsrechtlicher Sicht durchaus erlaubt.

Die Haager Konvention von 1907, auf welche sich das Neutralitätsrecht stützt, ging vom Kriegsbild des 19. Jahrhunderts aus, als es normal war, gegeneinander Krieg zu führen.

Doch mittlerweile gibt es Kriege, die völkerrechtlich illegal sind - etwa Russlands Überfall auf die Ukraine. Führende Völkerrechtler halten es daher für legitim, in einem solchen Fall auch als Neutraler Waffen zu liefern.

Die Schweizer Zurückhaltung im Ukraine-Konflikt ist folglich selbst gewählt und primär ein Abbild dessen, wie sich das Land aussenpolitisch definiert: Als Zuschauerin am Spielfeldrand.

Pech für Selenski. Er muss auf andere zählen. Hoffentlich stoppt er die Russen auch so. Es können sonst sehr unangenehme Fragen aufkommen, auch und gerade an die Schweiz.