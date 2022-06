Ukraine-Krieg: Die Schweiz lässt Kiew im Stich

Schon wieder scheitert eine europäische Waffenlieferung an die militärisch bedrängte Ukraine am Veto aus Bern. Diese mangelnde Solidarität ist unverständlich. Die innenpolitischen Weichen sollten rasch so gestellt werden, dass indirekte Waffenexporte via EU-Partner möglich werden.

Stefan Schmid 01.06.2022, 19.00 Uhr