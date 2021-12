Russlandexperte: «Putin spielt mit unserer Angst vor Krieg»

INTERVIEW Russlandexperte Ulrich Schmid: «Putin spielt mit unserer Angst vor Krieg» Die russische Armee steht mit 100'000 Mann an der ukrainischen Grenze. Was hat Putin vor? Ulrich Schmid, Russland-Experte und Prorektor der Universität St.Gallen, schätzt die Lage ein. Stefan Schmid Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Er provoziert den Westen: Russlands Präsident Wladimir Putin. Mikhail Metzel / AP

Ulrich Schmid, Russlands Präsident Wladimir Putin rasselt an der ukrainischen Grenze mit dem Säbel. 100'000 russische Soldaten sind dort kampfbereit. Was hat Putin vor?

Ulrich Schmid: Eines ist klar: Putin will die Ukraine nicht überfallen, sonst hätte er das längst gemacht. Und zwar 2014, als er die Krim einnahm. Russland hat in den letzten 15 Jahren stets darauf geachtet, selber bei allen militärischen Konflikten im postsowjetischen Raum nicht als Kriegspartei aufzutreten. Aus russischer Sicht war zum Beispiel der Georgien-Krieg von 2008 nur ein lokaler «Augustkonflikt». Und auch in der Ostukraine sieht sich Russland nicht als Kriegspartei. Aus Moskauer Perspektive ist das ein Bürgerkrieg.

Warum lässt dann Putin 100'000 Mann aufmarschieren, wenn er gar keine bösen Absichten hat?

Russland ist ein Meister der Metakriegsführung. Die Bilder von Panzerkolonnen und kampfbereiten Soldaten zeigen Wirkung. Putin muss seine Truppen gar nicht in den Kampf schicken, wenn er seine Ziele durch Einschüchterung erreichen kann.

Welche Ziele?

Russland will zurück auf die Weltbühne. Putin hat im Juni 2020 einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel: ‹Die wahren Lektionen aus dem Zweiten Weltkrieg.› Dort hat er für eine Rückkehr zur Weltordnung von 1945 plädiert. Das heisst: Die fünf Atom- und Siegermächte USA, China, Grossbritannien, Frankreich und Russland sprechen sich in den grossen geopolitischen Fragen auf Augenhöhe ab.

Dann sind die Warnungen aus osteuropäischen Staaten und aus den USA, Putin plane Anfang Januar einen Überfall auf die Ukraine, also übertrieben?

In den osteuropäischen Nato-Staaten geht es auch darum, die eigene militärische Sicherheit zu stärken. Dazu braucht es ein Bedrohungsnarrativ. Insofern ist die gegenseitige rhetorische Eskalation eine Win-Win-Situation. Russland spielt sich zurück auf die Weltbühne. Im Gegenzug rufen die osteuropäischen Staaten nach verstärkter Nato-Präsenz auf ihrem Gebiet. Putins Aufmarsch bietet dafür den perfekten Vorwand.

Putin ist 2014 in der Krim tatsächlich einmarschiert. Und die Angst der Osteuropäer vor Russland ist real. Da geht es doch um mehr als die eigene Aufrüstung.

Der Kreml hat sich 2014 verschätzt. Man ist davon ausgegangen, dass man in der Ostukraine zündeln könne - und ein Flächenbrand werde ausbrechen. So weit ist es nicht gekommen. Ohne das verdeckte Eingreifen Russlands gäbe es keine ernsthaften Abspaltungstendenzen in der Ukraine. Die Annexion der Krim hat in Russland zwar eine patriotische Welle ausgelöst. Doch dasselbe ist auch, von Moskau natürlich nicht beabsichtigt, in der Ukraine passiert. Selbst in Regionen, die vorher nicht besonders patriotisch waren, hat sich das ukrainische National- und Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt. Das hat der Kreml selbstverständlich auch wahrgenommen.

Russen und Ukrainer seien dasselbe Volk, behauptet Putin.

Es sind eng verwandte Völker. In jeder ukrainischen und südrussischen Familie gibt es Verbindungen. Deshalb scheint mir eine militärische Konfrontation unmöglich. Russland sähe sich mit immensen Besatzungskosten konfrontiert. Es gäbe einen Partisanenkrieg. Dafür fehlen Moskau die Ressourcen.

Die Ukraine würde sich heftig zur Wehr setzen?

Ja, auf jeden Fall. Die ukrainische Armee ist in den vergangenen Jahren modernisiert worden. Die Verteidigung des Landes funktioniert wie in der Schweiz. Auch wir können mit unserer Armee keine Grossmacht aufhalten, aber wir können die Kosten eines Überfalls so in die Höhe treiben, dass es sich nicht lohnt, uns anzugreifen.

Die USA drohen Russland mit schweren Sanktionen - bis hin zum Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift - sollte Moskau die Ukraine angreifen. Ist das die richtige Strategie?

Es ist wichtig zu erkennen, dass der russische Aufmarsch eine Drohkulisse ist. Davor darf der Westen nicht einknicken. Gefragt ist Standhaftigkeit. Der Kreml weiss selber, dass seine Forderungen, Georgien und die Ukraine dürften nie Mitglieder der Nato werden, unerfüllbar sind. Aus westlicher Sicht ist klar, dass jedes Land selber bestimmen kann, mit wem es sich verbünden möchte.

Was kann der Westen Putin denn anbieten, wenn er auf diese russischen Forderungen nicht eingehen wird?

Man vergisst schnell: 2010 hatte die EU mit Russland eine Modernisierungspartnerschaft vereinbart. Russland wäre auch heute gut beraten, mit Europa und dem Westen zu kooperieren. Auch mit Blick auf die Situation im eigenen Land. Fast die Hälfte der jungen Russen denkt an Auswanderung.

Putin betreibt üble Kriegspropaganda gegen ein Nachbarland. Von Partnerschaft und Kooperation ist da wenig zu spüren.

Der Kreml spielt gerne mit den Selbstbeschreibungen des Westens. Eine davon lautet: ‹Nie wieder Krieg›. Russland hingegen hat - gerade auch mit der Annexion der Krim - gezeigt, dass es keine Angst vor Krieg hat und auch nicht zögert, seine Truppen einzusetzen. In Europa sieht das ganz anders aus. Europa muss sich deshalb sehr genau überlegen, wie man mit Provokationen wie dem aktuellen Truppenzusammenzug umgehen will.

In Deutschland hat am Mittwoch ein Gericht Russland des Staatsterrorismus beschuldigt, weil ein Georgier in Berlin auf offener Strasse auf Geheiss des russischen Staates ermordet worden ist. Zwischen Berlin und Moskau droht eine neue Eiszeit, keine Partnerschaft.

Sie sagen es: Es war schon bisher ziemlich frostig. Dennoch sind beide Länder weiterhin aufeinander angewiesen. In Moskau ist man froh darüber, dass mit Olaf Scholz ein Pragmatiker das Ruder übernommen hat. Das Gerichtsurteil ist ein Sturm im Wasserglas.

Annalena Baerbock, die neue deutsche Aussenministerin, trägt sich jedenfalls mit dem Gedanken, das deutsch-russische Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu blockieren.

Beide Länder haben aber wirtschaftlich ein grosses Interesse an Kooperation. Ich glaube nicht, dass Berlin diese Pipeline stoppen wird.

Putin spielt mit der Angst Europas vor Krieg, sagen Sie. Muss sich Europa nicht auch militärisch besser wappnen?

Frankreich will mehr europäische Autonomie und Deutschland sieht sich eng an der Seite der USA. Diese militärstrategische Uneinigkeit Europas spielt dem Kreml in die Hände. Hinzu kommt die Unlust in vielen westeuropäischen Staaten, mehr Geld in die Verteidigung zu investieren. Solange das so bleibt, treibt Putin die Europäer ein Stück weit vor sich her.

Treibt der Konflikt mit dem Westen Russland in Chinas Arme?

Die Hinwendung zum Osten und das eurasische Selbstverständnis gehören mittlerweile zum festen rhetorischen Repertoire des Kremls. Aus russischer Sicht ist der westliche Liberalismus ein Auslaufmodell. Aber auch hier sollten wir uns keine Illusionen machen. Sowohl Peking als auch Moskau handeln extrem opportunistisch, stets auf den Eigennutz bedacht. Eine chinesisch-russische Wertegemeinschaft gibt es nicht. Im Gegenteil: Geopolitisch sind die beiden Länder Rivalen. Russland wird sich hüten, den Juniorpartner der Chinesen zu spielen.

Wie soll sich die Schweiz in diesem geopolitischen Ringen der Grossmächte verhalten?

Die Schweiz ist gut beraten, an der bewährten Politik der Guten Dienste festzuhalten. Das heisst: Türen offen halten, Dialog-Plattformen anbieten, wo nötig vermitteln.

Zur Person Ulrich Schmid, Russland-Experte an der HSG Der 56-Jährige ist seit 2007 Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St.Gallen (HSG). Seit 2019 ist Schmid Prorektor für Aussenbeziehungen der HSG. Seine Spezialgebiete umfassen unter anderem die russische, ukrainische und polnische Literatur, Philosophie und Kultur. Darüber hinaus befasst sich Schmid mit dem Nationalismus in Osteuropa sowie mit Medien- und Literaturtheorien. Schmid schreibt als regelmässiger freier Mitarbeiter für die Neue Zürcher Zeitung. (ssm)

