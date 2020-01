Greta kommt erneut ans WEF in Davos: «Ich will, dass ihr in Panik geratet!» Heute in zwei Wochen eröffnet Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga das 50. Weltwirtschaftsforum. Doch kurz bevor die Schweizer Umweltministerin spricht, hat Klimaaktivistin Greta Thunberg einen Auftritt - sie kommt zum zweiten Mal nach Davos. Patrik Müller 07.01.2020, 09.15 Uhr

Greta Thunberg trägt ihre Botschaft ans Weltwirtschaftsforum in Davos. Die 16-jährige Schwedin will mit ihrem Schulstreik darauf aufmerksam machen, wie drängend die Probleme der Umwelt sind. Auf die 16-jährige Schülerin Greta Thunberg warteten bei ihrer Ankunft in Davos zahlreiche Medien. Greta Thunberg am Mittwochmittag bei der Ankunft am Bahnhof in Davos, wo sie das WEF 2019 besuchte. Die junge Klima-Aktivistin beantwortet die Fragen der Journalisten an Hauptbahnhof in Zürich. Die mediale Aufmerksamkeit für die Schwedin war gewaltig – und ist es seit dem Tag auch geblieben. Greta Thunberg am Hauptbahnhof in Zürich, wo sie mit dem Nachtzug ankam. Bekanntheit erlangte die junge Frau durch ihre Schulstreiks und die Proteste vor dem schwedischen Parlament in Stockholm.