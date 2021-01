Kommentar Ignazio Cassis, ein Bundesrat mit bescheidener Wirkung Auch nach gut drei Jahren in der Landesregierung scheint der sympathische Tessiner nicht wirklich Tritt gefasst zu haben. Das zeigen die Ereignisse dieser Woche. Stefan Schmid 09.01.2021, 05.00 Uhr

Stefan Schmid Hanspeter Schiess

Was für ein Unterschied in Stil und Inhalt: Der österreichische Aussenminister Alexander Schallenberg erklärte am späten Donnerstagabend live in der ORF-Sendung ZIB2 die Position Österreichs angesichts des Sturms mutmasslicher Rechtsextremer auf das Kapitol in Washington.