Multimedia-Story «In diesem Moment will man einfach nur noch sterben»: Genitalverstümmelung bei Frauen – ein illegales Geschäft, mitten in der Schweiz Trotz Verbot und schwerer Strafen findet die Beschneidung der weiblichen Geschlechtsteile auch hier in der Schweiz statt – oft im Verborgenen. Und die Zahl der Betroffenen steigt. Kevin Capellini und Mona Martin 06.02.2020, 04.00 Uhr

Um die 22'000 Betroffene. Das ist die vermutete Zahl der Frauen, die in der Schweiz an ihren Genitalien verstümmelt wurden oder akut davor gefährdet sind. Ein Grossteil dieser Frauen sind Migrantinnen aus afrikanischen Ländern, wo die Beschneidungen zur «Tradition» gehört und seit hunderten von Jahren angewandt wird.

Die Multimedia-Story zum Thema

Zum Jahresgedenktag der Genitalbeschneidung werfen wir den Fokus auf ein Thema, das uns alle etwas angeht: Die Verstümmelung der Geschlechtsteile bei Frauen. Klicken Sie auf den Button im untenstehenden Bild, damit sich die Geschichte in einem zusätzlichen Fenster öffnet:

Wegen dieser Tatsache wird schon lange vermutet, dass die Praxis der Beschneidung auch am neuen Ort der Niederlassung praktiziert wird. Entweder hier im Verborgenen direkt in der Schweiz, oder dann im Rahmen von sogenannten «Beschneidungsferien», wenn die Familie zurück in das Heimatland reist, um die Beschneidung durchzuführen. Für beide Szenarien gibt es Hinweise, dass dies auch in der Schweiz passiert.

So rechnet zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer neuen, noch nicht publizierten Situationseinschätzung mit mindestens 20'000 betroffenen Frauen. Ähnliche Zahlen gibt auch die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes Schweiz (TdF) an, die von 22'000 Betroffenen spricht.

«Das sind Schätzungen, harte Fakten gibt es jedoch nicht», führt Marisa Birri von Terre des Femmes Schweiz aus. «Es ist jedoch eine Tatsache, dass die Beschneidung in der Schweiz in den letzten Jahren zugenommen hat.»

Und dies, obwohl die weibliche Beschneidung seit 2011 in der Schweiz strafgesetzlich verboten ist und seit dann verfolgt wird. Tätern und Mittätern drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschneidung hier in der Schweiz oder im Ausland durchgeführt worden ist.

«Durch die Zuwanderung sind die absoluten Zahlen in Europa kontinuierlich gestiegen.»

Anhand dieses Strafbestandes sprach 2018 ein Gericht im Kanton Neuenburg das erste Urteil zum Verbot der Verstümmelung weiblicher Genitalien, welches 2019 vom Bundesgericht bestätigt wurde. Doch danach wurde es ruhig. Es kam kaum zu weiteren Verurteilungen oder Anzeigen.

Denn die Beschneidungen hier in der Schweiz werden im Verborgenen durchgeführt. Niemand erfährt etwas, niemand sieht etwas. Gerüchte gibt es, Hinweise auch.

Aber Beweise, oder Kontaktpersonen, die Stellung nehmen, sind beinahe inexistent. Fast alle Personen, mit denen wir im Rahmen unserer Recherche gesprochen haben, bestätigten uns, dass es unzählige Verdachtsfälle gebe, man diese aber nicht sicher belegen könne.

Aber auch aus anderen Ländern sind wir auf Berichte gestossen, wonach etwa in Grossbritannien, Deutschland oder Italien ältere Frauen, welche die Beschneidungen typischerweise durchführen, während der Sommer- und Herbstferien, der traditionellen «Schneide-Saison», nach Europa eingeflogen werden, um hier die Beschneidung illegal irgendwo in einer Asylunterkunft, einem Hinterhof oder einer Tiefgarage durchzuführen.

«Es passiert ja bei den Menschen zu Hause, das erfährt niemand», meinte eine betroffene Frau.

Dieser Artikel ist Teil der Multimedia-Story zur Genitalverstümmelung. Mehr Informationen finden Sie im oben verlinkten Artikel.