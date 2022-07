Bratwurst im Gourmetlokal oder vom Grill? Und Senf in St. Gallen?

Geniessen mit Berzins Ist die Bratwurst im Gourmetlokal oder am Grillstand besser? Und wie ein Zürcher in St. Gallen Senf zur Wurst erhält Die St. Galler Metzger machen zweifellos die beste Bratwurst. Aber es gibt beim Einkauf einiges zu beachten. Christian Berzins Jetzt kommentieren 15.07.2022, 10.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bratwurst im St. Galler Spitzenrestaurant «Zum Goldenen Schäfli» bez

Vor kurzem wurde die Kalbsbratwurst einmal mehr zur Sau gemacht. Jedenfalls ist aus Schlagzeilen machenden Aufzeichnungen einer glamourösen New Yorker Journalistin zu entnehmen, dass sie eine Bratwurst mit Röschti ass. Das schliessen wir aus ihrer Beschreibung des sogenannten Gerichtes «Rösti»: Es sei wurstlastig. Doch heute geht es nicht um dumme Leute, sondern um die Wurst.

In der Welt der Wurst-Diversität ziehe ich seit einigen Jahren die Welt-Klassiker vor: Bei uns Cervelat, Schüblig und Saucisson ohne Champagner-Geschmack. Und als Besessener von Speisen mit Ursprungsbezeichnungen interessiert mich die St. Galler Bratwurst ganz besonders. Doch mit den Bezeichnungen ist es nicht einfach. «Olma-Bratwurst» etwa meint bloss eine Wurst, die 165 Gramm schwer ist (die grösste ist die Kinderfestbratwurst).

Damit ist noch nichts über die Qualität gesagt, drei Buchstaben auf der Verpackung sind entscheidend: Gemäss der AOP-IGP Gesetzgebung darf keine Wurst als «St. Galler» oder «St. Galler OLMA» ausgezeichnet werden, wenn sie nicht in der definierten Ursprungsregion und von einem zertifizierten Betrieb hergestellt wurde. Auf der Verpackung muss «IGP» oder «geschützte geografische Angabe» die Produktbezeichnung «St. Galler Bratwurst» oder «St. Galler OLMA-Bratwurst» begleiten.

Und wer sich nun immer noch fragt, was die Suche nach der besten Bratwurst soll und meint, dass doch alle gleich aussehen, dem empfehle ich, dieselbe Überlegung mit einem Fondue zu machen. Erst ab einem hohen Qualitätsniveau sind die Wurst-Unterschiede «nur» mehr Geschmackssache. Das lernte ich in St. Gallen im Juni.

Erst bestellte ich sie im prächtigen «Goldenen Schäfli» (14 Gault Millau-Punkte), fragte, ob Kartoffelsalat (5 Franken) dazu okay sei. Das «Ja» fand ich danach falsch, wird doch zu dieser Bratwurst (18 Franken) eine Zwiebelsauce serviert, die viel besser zu einer Rösti gepasst hätte (Bild). Aber der Kartoffelsalat verschaffte mir eine in Verbindung mit Bratwurst verbotene Substanz, deren Genuss mit 777-jährigem Fleischentzug geahndet wird: Senf.

Dunkelbraun und innen heissen - ideal. Fabienne Engbers / Mareycke Frehner

Mich störte er nicht, zumal die tolle Bratwurst gleichmässig und langsam gebraten war: Nur so schafft man es, dass sie dunkel gezeichnet und innen heiss ist. Am nächsten Mittag ass ich am Bahnhof am Stand der Metzgerei «Schmid» eine weitere Bratwurst: auf dem Grill zubereitet, im Säckli mit Bürli über gereicht (7. 50 Franken). Die Wurst war würziger, der Gesamteindruck besser.

Diese Bratwurst machte mich glücklich. Als ich im «Schäfli» nach dem Lieferanten fragte, hiess es: «Schmid».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen