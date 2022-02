Flugverkehr Corona stärkt den Ferienflugverkehr, davon profitiert Edelweiss mehr als Swiss Seit knapp zwei Jahren kämpfen die Fluggesellschaften mit der Coronapandemie und ihren Auswirkungen. Jene Airlines, die stärker auf Ferienflüge setzen, kommen besser durch die Krise. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 12.02.2022, 11.59 Uhr

Die Fluggesellschaft Edelweiss kommt dank des Fokus auf Ferienreisen relativ gut durch die Krise. Bild: PD

Die Swiss ist für den Flughafen Zürich die mit Abstand wichtigste Airline. Doch auch die Schweizer Nationalairline leidet seit dem Ausbruch der Coronapandemie. In den Jahren 2020 und 2021 starteten rund 46'000 beziehungsweise rund 43'000 Swiss-Flugzeuge weniger in Zürich als noch 2019, wie Daten des Fluganalytik-Anbieters OAG zu entnehmen ist.

Setzt man die Anzahl der Swiss-Flüge in Relation zum Total aller in Zürich gestarteten Maschinen zeigt sich: Zwar trägt noch etwa jedes zweite in Zürich startende Flugzeug das Schweizer Kreuz auf der Heckflosse. Doch die Swiss hat am Schweizer Landesflughafen leicht an Gewicht verloren. Lag der Anteil vor der Pandemie noch bei rund 55 Prozent, liegt er jetzt bei rund 50 Prozent.

Edelweiss wird wichtiger

Während die Swiss also nicht nur weniger Flüge durchführte, sondern dabei auch Anteile am gesamten Flugverkehr einbüsste, legte Edelweiss bei Letzterem zu. Die auf Ferienreisen spezialisierte Airline war 2017 bis 2019 für rund 4 bis rund 6 Prozent aller Abflüge ab Zürich verantwortlich, 2020 schon für über 8 und 2021 gar für über 11 Prozent.

In absoluten Zahlen übertraf die Fluggesellschaft 2021 bereits wieder den Wert von 2017, jener von 2019 ist allerdings noch nicht in Griffnähe.

Ihre Stellung als Nummer zwei am Flughafen Zürich konnte Edelweiss so deutlich stärken. Keine andere Airline schaffte es gemessen am Total aller Flüge, ihre Stellung in Zürich so zu verbessern. Trotzdem liegt sie weiter deutlich hinter der Swiss zurück.

Die obige Grafik zeigt die bedeutendsten Fluggesellschaften für den Flughafen Zürich anhand der von OAG zur Verfügung gestellten Daten. Es wird dabei auf die Anzahl Flüge abgestellt. Bei den tatsächlich verkauften Tickets kann die Bedeutung der Airlines anders aussehen.

Florian Raff, Head Aviation Development & Statistics am Flughafen Zürich. Bild: PD

So erklärt zum Beispiel Florian Raff, Head Aviation Development & Statistics am Flughafen Zürich, dass die Schweizer Airline Chair bezüglich der angebotenen Sitzplätze oft nicht mit den Grössten mithalten kann, weil sie vergleichsweise kleine Flugzeuge betreibt. Bezüglich der verkauften Sitze oder der Auslastung der Flüge kann das Bild abweichen.

Swiss fliegt öfter nach Palma als vor Corona

Die Ursache für das grössere Gewicht von Edelweiss dürfte darin liegen, dass Ferienreisende 2021 schon wieder stärker zurückgekommen sind als Geschäftsreisende. Eine Feststellung, die auch Raff vom Flughafen Zürich bestätigt.

Diese Entwicklung zeigt sich auch darin, dass die Turkish Airlines 2021 am Flughafen Zürich an Bedeutung gewann und zum ersten Mal zur drittwichtigsten Fluggesellschaft für den Flughafen Zürich wurde, wenn man die angebotenen Sitze betrachtet.

Der noch deutlichere Beleg für diese Entwicklung ist in den von der Swiss angeflogenen Destinationen zu erkennen. Hier zeigt sich nämlich: Ferienorte legten relativ zum Total zu, während Geschäftsreisedestinationen nachgaben.

Während 2017 noch rund 6,5 Prozent aller Swiss-Flüge ab Zürich London ansteuerten, waren es 2021 noch rund 4,6 Prozent. Dafür legte Palma de Mallorca von 1,2 auf 3,6 Prozent zu. Im letzten Jahr hoben sogar in absoluten Zahlen mehr Swiss-Flieger auf die Baleareninsel ab als in den Jahren vor der Pandemie. Die Swiss bestätigt auf Anfrage denn auch:

«Der Freizeitreiseverkehr erholt sich generell schneller als der Geschäftsreiseverkehr.»

Aktuell würden vor allem grössere Unternehmen weiterhin auf Geschäftsreisen verzichten, während sich die Nachfrage im KMU-Segment bereits wieder schnell erhole.

Die Swiss erwähnt aber auch das Feedback von Kundinnen und Kunden, dass auf gewisse Reisetätigkeiten nachhaltig verzichtet werden wird. «Hierbei handelt es sich vor allem um Reisen für firmeninterne Termine, die durch virtuelle Meetings ersetzt werden.» Es bestehe aber weiterhin auch ein Bedürfnis nach physischen Meetings.

Geschäftsreisen könnten länger ausfallen

Andreas Wittmer, Managing Director des Center for Aviation Competence an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Die Verschiebung von typischen Geschäftsreisezielen hin zu Urlaubsdestinationen könnte sich fortsetzen, wie Andreas Wittmer, Managing Director des Center for Aviation Competence an der Universität St.Gallen, sagt. Die Forschung gehe von einem Minus von etwa 20 Prozent bei den Geschäftsreisen auch nach der Coronapandemie aus.

Doch die Flugzeuge, Flughäfen und die weitere Infrastruktur seien auf ein gewisses Volumen ausgelegt. Die 20 Prozent müssten folglich anderweitig gedeckt werden.

In diese Richtung deutet Wittmer auch die Gründung der Eurowings Discover, einer neuen Fluggesellschaft des Lufthansa-Konzerns. «Die Branche hat gesehen, dass zum Beispiel die Edelweiss gut durch die Krise gekommen ist.» Warum die Lufthansa aber nicht auf einen Ausbau der ebenfalls zum Konzern gehörenden Edelweiss setzt, verstehe er nicht.

Weniger Einnahmen, mehr Ausgaben

Die Entwicklung könnte für die Fluggesellschaften «ein Riesenproblem» werden, sagt Wittmer. «Geschäftsreisende buchen in der Regel spät und damit teurer. Zudem buchen sie oft teurere Klassen wie Business Class oder Premium Economy Class.» Die Airlines verdienen an ihnen also mehr als an Touristinnen und Touristen.

Zur schlechteren Ertragslage gesellt sich ungünstigerweise eine Kostensteigerung. Wittmer erwähnt die teureren Kerosinpreise gegenüber der Zeit vor Corona, die Kosten für die Schulung des Personals nach dem Ende der Kurzarbeit oder auch die Wartungskosten für zwischenzeitlich stillgelegte Flugzeuge und die Schuldzinsen und Schulden, die zurückbezahlt werden müssen. Das führe zwangsweise zu teureren Tickets – auch für Urlaubsreisende.

Ob und wie sich der Luftverkehr wieder normalisieren wird, hänge auch von der Entwicklung der Pandemie ab. Einzelne Low-Cost-Carrier wie Easyjet rechneten schon im nächsten Jahr mit einer Rückkehr zum Vor-Krisen-Niveau. Die Swiss schreibt auf Anfrage, bis 2023 mit einer rund 20 Prozent tieferen Nachfrage zu rechnen.

Für den gesamten Luftverkehr rechnet Eurocontrol, die Organisation zur Koordination der Luftraumkontrolle, mit einer Erholung bis frühestens Ende 2023.

Zum Nachschlagen: Anzahl Flüge pro Fluggesellschaft ab Zürich

Eine ausführliche Dokumentation dieser Arbeit inklusive aller verwendeten Codezeilen findet sich hier.

