Erdogan kommt heute nach Genf – Kurdenverbände rufen zu Protesten auf Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt heute nach Genf. Anlass seines Besuches ist das globale Flüchtlingsforum, dass von Dienstag bis Mittwoch stattfindet. 16.12.2019, 11.19 Uhr

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt in die Schweiz. Keystone

(dfr/sda/apa/watson) Erdogan wird an der Konferenz eine Rede halten, die bereits mit Spannung erwartet wird. In der Türkei leben 3,5 Millionen Flüchtlinge, so viele wie in keinem anderen Land.