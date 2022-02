Qual der Wahl: Warum fallen uns Entscheidungen schwer?

Entscheidungen Die Qual der Wahl und das Bauchgefühl: Warum wir manchmal Mühe haben, uns zu entscheiden – und wie wir es dann trotzdem tun Wir Menschen unterscheiden uns darin, wie wir Entscheidungen fällen. Manchmal verhält sich aber sogar eine einzelne Person in einer Situation anders als sonst im Alltag. An der Universität Zürich versucht man das zu ergründen. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 09.02.2022, 11.59 Uhr

Links oder rechts? Manchen Menschen fallen Entscheidungen leichter als anderen. Bild: Henrik Sorensen

Warum fallen uns manche Entscheidungen schwer und andere nicht? Die Antwort auf diese Frage sei nicht ganz einfach, sagt Renato Frey. Er ist Professor an der Universität Zürich. Im Team für kognitive und verhaltensbasierte Entscheidungswissenschaften am psychologischen Institut untersucht er, wie Menschen zu Entscheidungen gelangen.

Renato Frey, Professor an der Universität Zürich. Bild: PD

«Entscheidungen sind extrem vielschichtig», begründet Frey, warum es keine einfachen Antworten gebe. Man fälle sie entweder unter Unsicherheit oder mit einem Risiko. Von Risiko spreche man, wenn die Konsequenzen und Eintretenswahrscheinlichkeiten verschiedener Optionen bekannt seien; von Unsicherheit, wenn diese nicht eindeutig bekannt seien. Freys Team befasst sich mit dem Verhalten von Personen bei solchen Entscheidungen.

Persönlichkeit und Risikoaffinität prägen unsere Entscheidungen

Durch das Auswerten einzelner Entscheidungen und Entscheidungsprozesse modelliert Frey, wie sich verschiedene Leute unterscheiden. Die Herausforderung dabei: Jede Person hat eine Art persönliches Profil von Risikobereitschaft. Und die verschiedenen Faktoren davon können in verschiedenen Bereichen des Lebens wie Freizeit, Gesundheit oder Finanzielles variieren.

«Grundsätzlich können einzelne Personen alle erdenklichen Kombinationen dieser Faktoren haben», erklärt Frey. Ob es dennoch gewisse Entscheider-Typen gebe, sei eine aktuelle Frage, die er mit seinem Team untersuche. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin.

Junge Männer sind nicht grundsätzlich risikofreudiger

Frey untersucht aber nicht nur, wie sich Menschen voneinander unterscheiden. Er untersucht auch, warum ein einzelner Mensch sich nicht immer gleich verhält. Zum Beispiel seien junge Männer zwar grundsätzlich risikoaffiner als der Rest der Bevölkerung, aber nicht immer im gleichen Ausmass: In gewissen Situationen wollten sie gewissermassen zeigen, dass sie fit und stark genug seien, um Risiken einzugehen.

Das kann unter anderem dazu führen, dass sie öfter selbst verschuldet mit dem Auto verunfallen. «Dass Menschen Risiken eingehen, ist aber nicht immer nur negativ. Innovation in der Forschung oder der Wirtschaft braucht zum Beispiel ein risikofreudiges Verhalten», sagt Frey.

Die Intuition muss nicht schlecht sein

Dass wir hin und wieder an scheinbar banalen Entscheidungen wie der Auswahl eines Restaurants scheitern, könne aber auch schlicht an der Qual der Wahl liegen. Im Fachjargon existiere mit «Tyranny of choice» gar ein Ausdruck dafür. Demgegenüber fallen uns vermeintlich grosse Entscheidungen manchmal ganz leicht. Das könne daran liegen, dass ein gewisses Verhalten ganz einfach die soziale Norm sei. Ein Abweichen davon wäre nur mit einer starken Überzeugung möglich.

Und manchmal entscheide zum Schluss auch einfach das Bauchgefühl. «Das ist häufig sogar sehr gut», sagt Frey. Wenn wir gar nicht alle Informationen haben können oder wenn die vorhandenen Informationen keine offensichtlich beste Entscheidung zulassen, sei Intuition durchaus eine valable Alternative. «Mehrere Studien haben gezeigt, dass Entscheide basierend auf Intuition oder vereinfachenden ‹Faustregeln› nicht per se schlechter, teilweise sogar besser sind.»

