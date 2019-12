Entführungsaffäre: EDA ist «besorgt» über Medienkampagne in Sri Lanka Die Schweiz versucht, eine lokale Botschafts-Mitarbeiterin aus Sri Lanka auszufliegen. Aber Sri Lanka verweigert der Frau die Ausreise. Henry Habegger 06.12.2019, 05.00 Uhr

Sicherheitsleute vor der Schweizer Botschaft in Sri Lanka. (Bild: KEYSTONE/Anthony Anex) Anthony Anex, KEYSTONE

Am 25. November wurde in Sri Lankas Hauptstadt Colombo eine örtliche Angestellte der Schweizer Botschaft kurzzeitig entführt. Offenbar versuchten Unbekannte, von der Frau Informationen über einen hohen Polizeifunktionär zu erpressen, der in die Schweiz geflüchtet ist. Sein Leben ist in Gefahr, seit Mitte November der mit Morden und Korruption in Verbindung gebrachte Rajapaksa-Clan die Wahlen in Sri Lanka gewann.

Seither herrscht ein offener diplomatischer Konflikt zwischen der Schweiz und Sri Lanka. In Colombo wird der Streit von örtlichen Medien und aus dem Lager des als skrupellos geltenden Machthabers Gotobaya Rajapaksa derzeit laufend befeuert. Der Schweiz werden illegale Aktivitäten unterstellt, so habe sie die Flucht des Polizeifunktionärs eingefädelt.

Bern versucht, die verletzte Frau in die Schweiz zu bringen

Sicher ist: Bern versucht seit Tagen, das Entführungsopfer in die Schweiz in Sicherheit zu bringen. Aber Sri Lanka verweigert der Frau, die aus gesundheitlichen Gründen nicht vernehmungsfähig ist, die Ausreise. Ein Richter urteilte dieser Tage, dass die Frau bis am 9. Dezember vor der Kriminalpolizei in Colombo aussagen muss und das Land nicht verlassen darf.

Eine Sprecherin des Schweizer Aussendepartements EDA betont, die Schweiz unterstütze «eine vertiefte Untersuchung des Sicherheitsvorfalls vom 25. November voll und ganz.» Das EDA erachte die Gesundheit ihres Personals aber als «absolut prioritär». Details über laufende Verfahren werde das EDA der Presse aber nicht liefern, weil diese in «konstruktivem Klima» geführt werden müssten.

EDA besorgt über Medienkampagne in Colombo

In diesem Zusammenhang zeigt sich die EDA-Sprecherin besorgt über die derzeit gegen die Schweiz laufende Medienkampagne in Sri Lanka: «Die Schweiz befürchtet, dass die Medienberichterstattung in Colombo die Beziehungen zwischen beiden Ländern und das Vorankommen der Ermittlungen beeinträchtigen wird.»