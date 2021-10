Was ist ein Schuldbrief? Und was hat er mit der Hypothek zu tun?

Einfach erklärt Was ist ein Schuldbrief? Welcher Betrag steht darin? Und was hat er mit der Hypothek zu tun? Wer in der Schweiz Wohneigentum kauft, nimmt meist eine Hypothek auf. Dabei entsteht ein Schuldbrief. Zu Gesicht bekommt man diesen selten bis nie, vor allem seit er nicht mehr in Papierform ausgestellt werden muss. Ruben Schönenberger 15.10.2021, 09.13 Uhr

Fast immer, wenn eine Immobilie in neue Hände übergeht. Ein Haus- oder Wohnungskauf ist in der Theorie simpel: Wer Wohneigentum kaufen will, verständigt sich mit seiner Bank auf eine Hypothek und kauft mit eigenem und dem von der Bank erhaltenen Geld die Wohnung oder das Haus. Über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zahlt die Schuldnerin oder der Schuldner den erhaltenen Betrag plus Zinsen an die Bank zurück. Wegen der Zinsen spielt die Bank mit, sie verdient an der Geldleihe.

Nur: Die Bank geht auch ein Risiko ein. Die geliehenen Beträge sind oft so hoch, dass das Rückzahlen sehr lange dauert. Und in dieser Zeit kann viel passieren. Die Schuldnerin oder der Schuldner kann in finanzielle Schieflage geraten und deshalb nicht mehr in der Lage sein, die Zinsen und Amortisationsraten zu zahlen. Damit die Bank dann nicht mit leeren Händen da steht, sichert sie sich schon bei der Gewährung der Hypothek ab. Sie sichert sich ein sogenanntes Pfandrecht. Oder genauer: Ein Grundpfandrecht. Bleiben die Zahlungen aus, kann die Bank die Schulden mit dem Verkauf des Hauses tilgen, zu dessen Finanzierung sie beigetragen hat.

Festgehalten wird dieses Pfandrecht in der Schweiz in aller Regel in einem Schuldbrief. Dieser entsteht beim Grundbuchamt während des Haus- oder Wohnungskaufs und wird von der Bank verwahrt.

Vereinfacht gesagt: Die Beteiligten plus ein Geldbetrag. Allerdings ist dieser Geldbetrag nicht zwingend der geschuldete Betrag. Das ist sogar in den wenigsten Fällen so.

Der Schuldbrief ist nicht die eigentliche Abmachung zwischen der Bank und Ihnen. Diese Vereinbarung wird separat getroffen. Der Schuldbrief dient der Absicherung dieser Abmachung. «Er ist ein Faustpfand, das die Bank verwahren kann, weil die Liegenschaft als solches ja nicht verwahrt werden kann», erklärt Tanja Moser von Casafair (ehemals Hausverein). Der Verband für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer berät seine Mitglieder unter anderem in Fragen der Nachhaltigkeit beim Bauen oder des Kaufens und Verkaufens.

Er muss deshalb zwar mindestens so hoch sein wie der Betrag, den die Bank zum Hauskauf beisteuert. Er kann aber auch höher sein. Die genaue Summe entsteht in Absprache zwischen der Bank und Ihnen.

Vielleicht brauchen Sie zwar für den Kauf einer Immobilie nur eine tiefere Summe, planen aber in den kommenden Jahren eine Sanierung. Wenn Sie dafür dann ihre Hypotheken aufstocken wollen, muss das auch wieder durch einen Schuldbrief abgesichert sein. Einen neuen Schuldbrief zu erstellen, kostet aber Gebühren. Wenn auf einem bestehenden Schuldbrief gewissermassen noch etwas übrig ist, kann man darauf verzichten.

Wenn die Bank also einverstanden ist, den Schuldbrief mit einem höheren Betrag zu errichten (zu erstellen), kann das ratsam sein. Der Schuldbrief gibt dann gewissermassen Ihre Kreditwürdigkeit an.

Ein Beispiel: Ein Schuldbrief über 800'000 Franken gibt an, dass die Bank grundsätzlich bereit wäre, Ihnen 800'000 Franken für den Kauf einer Immobilie zu leihen. Oder, noch etwas genauer: Dass die Bank diesen Betrag ausleihen würde, weil sie die Sicherheit hat, im Fall der Fälle auf die Immobilie zurückgreifen zu können. Die Hypothek, die Sie für den Kauf benötigen, ist aber vielleicht nur 500'000 Franken. Es fliessen dann auch nur 500'000 Franken von der Bank zu Ihnen.

Wenn Sie danach über einige Jahre 100'000 Franken zurückbezahlt haben, Ihre Hypothekarschulden also noch 400'000 Franken betragen, können Sie beispielsweise für eine Renovation nochmals 400'000 Franken aufnehmen, ohne dass ein neuer Schuldbrief nötig würde. Es kann zwar sein, dass die Bank noch einmal überprüft, ob Sie diese zusätzlichen Schulden wirklich tragen können, aber einen neuen Schuldbrief brauchen Sie nicht.

Nein. Auch wenn die geschuldete Summe über die Jahre immer kleiner wird, bleibt der Schuldbrief unangetastet.

Erst, wenn der gesamte Betrag zurückgezahlt wird, kann man den Schuldbrief löschen lassen. Aber Achtung: Das geschieht nicht automatisch nach dem Bezahlen der letzten Rate. Sie erhalten in der Regel dann den Schuldbrief zurück beziehungsweise auf Ihren Namen übertragen, die Löschung müssen Sie aber beim zuständigen Notariat verlangen. Diese ist nicht zwingend nötig. Wer bald mit der Aufnahme einer neuen Hypothek rechnet – zum Beispiel eben für eine Sanierung –, lässt den Schuldbrief besser bestehen.

«Der grösste Nachteil ist, dass die Gebühren für die Errichtung dann auch höher ausfallen», sagt der St.Galler Anwalt Armin Linder. Ein höherer Schuldbrief heisst aber nicht, dass die Bank beispielsweise nach einer Versteigerung einer Liegenschaft mehr Geld erhalten kann, als die Schuldnerin oder der Schuldner überhaupt schuldet.

Zudem gibt es einen weiteren Nachteil, der ist aber eher theoretischer Natur. Der Schuldbrief entsteht zwar im Rahmen eines Immobilienkaufs, der Schuldner oder die Schuldnerin haftet aber nicht nur mit der Liegenschaft dafür, sondern mit seinem ganzen Vermögen.

Wer also nicht mehr in der Lage ist, die Rückzahlungen und Zinsen an die Bank zu leisten, muss theoretisch nicht nur mit seiner Liegenschaft für den erhaltenen Hypothekarkredit geradestehen, sondern auch mit seinem restlichen Vermögen. In der Praxis dürfte das selten eine Rolle spielen. Wer neben dem Haus noch Vermögen hat, kann die Raten und Zinsen in der Regel auch begleichen.



Sie können den Schuldbrief zwar – sofern die Hypothek zurückgezahlt ist, der Schuldbrief also unbelehnt ist – löschen lassen. Doch das kann Gebühren kosten. Sie können den Schuldbrief auch dem Käufer weitergeben. Das hilft dem Käufer oder der Käuferin ebenfalls, weil kein neuer Schuldbrief nötig wird. Diese Übernahme wird im Kaufvertrag geregelt. Im Erbfall geht der Schuldbrief sowieso auf die Erben über. Es ist deshalb wichtig, dass er auffindbar ist.

Nicht zwingend. Vor 2012 waren Schuldbriefe immer physisch, seither gibt es auch sogenannte Register-Schuldbriefe, die genau solchen Einträgen entsprechen. Der Papier-Schuldbrief verliert seither an Bedeutung, er kann auch umgewandelt werden.

Das macht häufig auch durchaus Sinn. Denn, der Nachteil der physischen Form ist offensichtlich: Der Papier-Schuldbrief muss sicher aufbewahrt werden. Er gilt als Wertpapier und muss zum Beispiel bei einer Löschung physisch vorliegen, auch wenn das erst die Erben der Erben angehen würden. Nicht einmal lochen und ablegen ist erlaubt, das würde den Schuldbrief entwerten.