Dieser Artikel beinhaltet die Bildergalerie für das Schwingfest

Alle Schwingerkönige in Bildern (Bild: Aargauer Zeitung)

Matthias Sempach: Schwingerkönig 2013 in Burgdorf, BE. (Bild: Aargauer Zeitung)

Kilian Wenger: Schwingerkönig 2010 in Frauenfeld, TG. (Bild: Alex Spichale)

Jörg Abderhalden: Schwingerkönig 2007 in Aarau, AG. (Bild: Keystone)

Arnold Forrer: Schwingerkönig 2001 in Nyon, VD. (Bild: Keystone)

Jörg Abderhalden: Schwingerkönig 1998, Bern, BE. (Bild: Keystone)

Thomas Sutter: Schwingerkönig 1995, Chur, GR. (Bild: Keystone)

Silvio Rüfenacht: Schwingerkönig 1992, Olten, SO. (Bild: Keystone)

Adrian Käser: Schwingerkönig 1889, Stans, NI. (Er wird auf dem Foto nicht verhaftet, sondern von einer «Ehrengarde» zum Podest begleitet.) (Bild: Keystone)

Heinrich Knüsel: Schwingerkönig 1986, Sitten, VS. (Bild: Keystone)

Ernst Schläpfer: Schwingerkönig 1983, Langenthal, BE. (Bild: Keystone)

Ernst Schläpfer: Schwingerkönig 1980, St. Gallen, SG. (Bild: Keystone)

Arnold Ehrensberger: Schwingerkönig 1977, Basel, BS. (Bild: Keystone)

Ruedi Hungsperger (rechts): Schwingerkönig 1974, Schwyz, SZ. (Bild: Keystone)

David Roschi (links): Schwingerkönig 1972, La Chaux-de-Fonds, NE. (Bild: Keystone)

Ruedi Hungsperger: Schwingerkönig 1969 Biel, BE. (Bild: Keystone)

Ruedi Hungsperger: Schwingerkönig 1966, Frauenfeld, TG. (Bild: Keystone)

Karl Meli: Schwingerkönig 1964, Aarau, AG. (Bild: zvg)

Karl Meli (links): Schwingerkönig 1961, Zug, ZG. (Bild: Keystone)

Max Widmer (links): Schwingerkönig 1958, Freiburg, FR. (Bild: Keystone)

Eugen Holzherr (links): Schwingerkönig 1956, Thun, BE. (Bild: Staatsarchiv Basel Stadt)

Walter Flach: Schwingerkönig 1953, Winterthur, ZH. (Bild: Schwingerzeitung)

Kein Schwingerkönig: Am Eidgenössischen 1950 in Grenchen, SO wurde kein Schwingerkönig gekürt. (Bild: Eidgenössischer Schwingerverband (ESV))

Peter Vogt: Schwingerkönig 1948, Luzern LU. (Bild: bz)

Willy Lardon: Schwingerkönig 1943, Zug, ZG. (Bild: Eidgenössischer Schwingerverband (ESV))

Otto Marti und Werner Bürki: Schwingerkönige 1940, Solothurn, SO. In diesem Jahr wurden zwei Königstitel vergeben. (Bild: Eidgenössischer Schwingerverband (ESV))

Otto Marti und Werner Bürki: Schwingerkönige 1940, Solothurn, SO. In diesem Jahr wurden zwei Königstitel vergeben. (Bild: Eidgenössischer Schwingerverband (ESV))

Hans Roth: Schwingerkönig 1931, Zürich, ZH. (Bild: Eidgenössischer Schwingerverband (ESV))

Henri Wernli: Schwingerkönig 1926 Luzern, LU. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Karl Thommen: Schwingerkönig 1923, Vevey, VD. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Robert Roth: Schwingerkönig 1921, Bern, BE. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Gotthold Wernli: Schwingerkönig 1911, Zürich, ZH. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Albrecht Schneider: Schwingerkönig 1908, Neuenburg, NE. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Hans Stucki: Schwingerkönig 1905, Interlaken, BE. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Frédéric Bossy: Schwingerkönig 1898, Basel, BS. Es wurden zwei Schwingerkönige gekürt. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Christian Blaser: Schwingerkönig 1898, Basel, BS. Es wurden zwei Schwingerkönige gekürt. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)

Alfons Thurneysen: Schwingerkönig 1897, Biel, BE. (Bild: Thomas Sempach/Eicherdigital)