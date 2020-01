Die Mängel des Dublin-Systems Die Dublin-Regeln sind ein Schönwetterkonstrukt, das für Bootsflüchtlinge nicht taugt. Kari Kälin 17.01.2020, 05.00 Uhr

Kari Kälin

Mit dem Dublin-Abkommen regelt die EU die Zusammenarbeit im Migrationsbereich. Der Kernpunkt: Asylsuchende dürfen nur in einem einzigen Land ein Gesuch stellen – nämlich in jenem, in dem sie zuerst angekommen sind. Damit will die EU sogenannten Asyltourismus unterbinden. Als assoziiertes Dublin-Mitglied gehört die Schweiz grundsätzlich zu den Profiteuren. Theoretisch wären Staaten ohne EU-Aussengrenze nämlich bloss für Asylsuchende zuständig, die mit dem Flugzeug einreisen – ganz wenige also.