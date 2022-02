Datenanalyse Wenn Pristina plötzlich wichtiger ist als London: Am Flughafen Zürich wirbelt Corona die Bedeutung der Destinationen durcheinander Nach dem beispiellosen Einbruch wegen der Coronapandemie erholt sich der Flugverkehr erst langsam und nicht überall gleich. Das zeigen Daten zu den Passagierinnen und Passagieren ab Zürich und ihren Reisezielen. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 12.02.2022, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Zürich in die Welt: Die Bedeutung der Destinationen ab dem wichtigsten Schweizer Flughafen hat sich während Corona geändert. Bild: Keystone/Grafik: Jana Breder

Anfang 2020 sah die Zukunft für den Flughafen Zürich vielversprechend aus. Auf das Rekordjahr 2019 mit insgesamt 31,5 Millionen Fluggästen folgte ein Rekordmonat: Im Januar reisten mehr als 2,14 Millionen Passagierinnen und Passagiere über den Schweizer Landesflughafen. Noch nie war ein Jahr so gut gestartet.

Und auch wirtschaftlich stimmte es: Der Umsatz stieg auf 1,2 Milliarden Franken, der Gewinn auf rund 309 Millionen Franken und die Kundinnen und Kunden zeichneten den Flughafen als einen der besten in Europa aus. Doch als die Flughafen Zürich AG (FZAG) die erfreulichen Geschäftszahlen am 10. März 2020 präsentierte, war längst klar: Neue Rekorde würde es vorerst nicht geben.

Auch der Katastrophen-Herbst 2001 ist kein Vergleich

Wie gross der Einbruch tatsächlich werden würde, liess sich damals noch nicht erahnen. Die Nachfrage begann gerade erst einzubrechen. Doch bei der FZAG ahnte man wohl schon, dass es turbulent werden könnte. Bei der Präsentation des Geschäftsberichts 2019 an ebendiesem 10. März versuchten die Verantwortlichen gar nicht erst, eine Einschätzung abzugeben. In der Medienmitteilung steht:

«Da sich die Auswirkungen noch nicht näher abschätzen lassen, ist ein finanzieller Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.»

Schon eine Woche später mussten die Restaurants und Läden in der Schweiz schliessen, so auch am Flughafen Zürich. Der Luftverkehr war bereits derart eingebrochen, dass zudem einzelne Bereiche des Flughafens komplett stillgelegt wurden. Es folgte der grösste Schock für den kommerziellen Luftverkehr seit dem Zweiten Weltkrieg, wie es der Branchendachverband Iata ausdrückte.

Die Passagierzahlen am Flughafen Zürich zeigen das Ausmass des Einbruchs. Nicht einmal der Katastrophenherbst 2001 mit den Anschlägen vom 11. September in den USA und dem kurz darauf folgenden Grounding der Swissair hatte ähnlich gravierende Konsequenzen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Vergleicht man die Passagierzahlen der einzelnen Monate mit dem korrespondierenden Monat im Jahr 2019 (also vor der Pandemie), zeigt sich: Ab März brach der Flugverkehr deutlich ein, im Mai und April kam er beinahe zum Erliegen. «Es war extrem», sagt Florian Raff, Head Aviation Development & Statistics am Flughafen Zürich.

Florian Raff, Head Aviation Development & Statistics am Flughafen Zürich. Bild: PD

«Innerhalb kürzester Zeit haben verschiedene Länder ihre Grenzen geschlossen und Airlines ihre Verbindungen eingestellt. Die Zahlen rauschten nur so in den Keller.»

Eine leichte Erholung gab es erstmals in den Sommermonaten 2020 und dann etwas stärker im Sommer 2021. Gegen Ende des letzten Jahres sorgte die aufkommende Omikron-Variante allerdings wieder für einen Rückgang.

Gegenüber 2020 erholte sich der Verkehr (Anzahl Flugbewegungen) am Flughafen Zürich 2021 um knappe 20 Prozent, wie die FZAG bekanntgab. Gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 bedeutet das allerdings noch immer ein Minus von über 50 Prozent. Bei den Passagierzahlen beträgt das Wachstum im letzten Jahr gegenüber 2020 leicht über 20 Prozent, das Minus zu 2019 aber gar über zwei Drittel.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Geschäftsziele verlieren mehr als Urlaubsziele

Was die Zahlen der Flugpassagiere nicht auf den ersten Blick preisgeben: Die Bedeutung der von Zürich aus angeflogenen Destinationen hat sich während Corona verändert.

Das zeigt sich, wenn man nicht nur die Zahl der Flugpassagiere betrachtet, sondern auch die jeweiligen Destinationen. Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat CH Media auf Anfrage Daten von Januar 2018 bis September 2021 zur Verfügung gestellt. Diese offenbaren: Bis und mit März 2020 war London die wichtigste Destination für den Flughafen Zürich. Auf dem zweiten Platz folgte im Allgemeinen Berlin, den dritten Platz teilten sich meist Wien und Amsterdam.

Doch dann begann sich das Bild zu verändern. In den folgenden 18 Monaten lag London nur noch zweimal an der Spitze (August 2020 und September 2021). Neu gehörten Palma de Mallorca und Pristina zu den wichtigsten Zielen. Sie waren in vier beziehungsweise fünf Monaten die von Zürich meistangeflogenen Destinationen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Anzahl Flugpassagiere an jene Destinationen, die in mindestens einem Monat seit 2018 zu den Top-5-Zielen ab Zürich gehörten. Verwendet wird der Schnitt der ersten neun Monate des Jahres, weil für 2021 erst dieser Zeitraum vom BfS zur Verfügung gestellt wurde.

Alles anzeigen

Palma und Pristina zeigen sich krisenresistent

Diese Verschiebung ist zu einem grossen Teil im Rückgang der Flüge nach London zu suchen. In jedem einzelnen Monat zwischen März 2020 und September 2021 verzeichnete die britische Hauptstadt das grösste Minus an Reisenden aus Zürich im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Pro Monat betrug dieser Rückgang zwischen 50'000 und 86'000 Passagiere.

Die Entwicklung der Anzahl Flugpassagiere zeigt aber auch: Palma de Mallorca und Pristina waren erstaunlich krisenresistent. Zwar mussten beide Destinationen im ersten Coronajahr deutliche Einbussen hinnehmen, im zweiten Coronajahr waren sie aber bereits wieder etwa auf dem Niveau von vor der Pandemie. Die Destination London ist davon weit entfernt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Augenscheinlich wird diese Veränderung auch, wenn man die relative Bedeutung der einzelnen Destinationen für den Flughafen Zürich betrachtet. In den Vor-Pandemie-Jahren 2018 und 2019 hatte in jedem Monat mindestens jeder 20. ab Zürich fliegende Passagier das Ziel London. In einzelnen Monaten war es sogar etwa jeder 13. Reisende. Flüge nach Palma de Mallorca beförderten selbst in den Sommermonaten maximal jeden 50. Passagier, Flüge nach Pristina noch weniger.

In den Pandemiejahren 2020 und 2021 änderte sich das. Vereinzelt flog nicht einmal mehr jeder 50. Passagier pro Monat nach London. Dafür stieg die Bedeutung von Palma de Mallorca und Pristina. Auf die Balearen-Insel flog insbesondere im Sommer teils mehr als jeder 20. Passagier, nach Pristina war es vereinzelt sogar jeder zwölfte Reisende.

Palma hat am meisten an Bedeutung gewonnen

Mit den Daten des Bundes schon beide Coronajahre abschliessend zu betrachten, ist nicht möglich. Das BfS stellt die Zahlen derzeit nur bis Ende September zur Verfügung. Einen ersten Blick auf die ganzen zwei Jahre erlauben aber Daten der Fluganalytik-Firma OAG. Diese sammelt die auf einzelnen Strecken angebotenen Sitze. Erfasst wird also nicht, wie viele Passagiere tatsächlich gereist sind, sondern wie viele Sitze die Fluggesellschaften zum Verkauf angeboten hatten.

OAG hat CH Media die Daten für den Flughafen Zürich und für die Jahre 2017 bis 2021 zur Verfügung gestellt. Nimmt man die Anzahl angebotener Sitze als Massstab, wie bedeutend eine Destination für den Flughafen Zürich ist, hat Palma de Mallorca den grössten Sprung gemacht. Etwa jedes 34. Ticket, das Fluggesellschaften für Flüge ab Zürich angeboten haben, war für eine Reise nach Mallorca. Das entspricht etwa einer Verdoppelung im Vergleich zu den Vorjahren.

Nur zu zwei Destinationen wurden 2021 ab Zürich mehr Sitze angeboten. Auf Platz zwei liegt Istanbul, das in den vier Jahren zuvor nur gerade einmal überhaupt in die Top Ten gekommen war. Das dürfte mit ein Grund sein, warum Turkish Airlines 2021 in dieser Betrachtungsweise zur drittwichtigsten Fluggesellschaft am Flughafen Zürich wurde. Etwa jeder 40. angebotene Sitz war in einer Maschine der türkischen Airline verbaut.

Das ist immer noch deutlich weniger als bei Edelweiss (etwa jeder achte) und bei der Swiss (mehr als jeder zweite). Mehr zu der Entwicklung bei den Fluggesellschaften lesen Sie hier.

Am meisten Sitze wurden allerdings auch 2021 für die Destination London angeboten. Und das, obwohl die Zahl der angebotenen Sitze für diese Strecke im Vergleich mit 2019 um fast eine Million zurückging.

Für Ferien und Verwandtenbesuche wird schnell wieder geflogen

Die Entwicklung der wichtigsten Destinationen lässt vermuten, dass Urlaubsreisende schneller wieder zum Fliegen zurückgefunden haben als Geschäftsreisende. Diese These bestätigt Andreas Wittmer, Managing Director des Center for Aviation Competence an der Universität St.Gallen:

Andreas Wittmer, Managing Director des Center for Aviation Competence an der Universität St.Gallen. Bild: PD

«Man hat im Sommer 2020 und vor allem im Sommer 2021 gesehen, dass es vereinzelt sogar Nachholbedarf gab.»

Neben den Urlaubsreisenden sei auch das Segment der «Visiting Friends and Relatives»-Reisen (VFR-Reisen) bereits wieder stark angewachsen. Darunter versteht man beispielsweise Heimatbesuche von Migrantinnen und Migranten. «Hier fliegt man nur nicht, wenn man wirklich nicht darf», beschreibt Wittmer.

Raff vom Flughafen Zürich bestätigt das ebenfalls: «VFR-Reisen waren noch robuster als Ferienreisen. Das liegt auch am hohen Ausländeranteil in der Schweiz und den vielen Verbindungen ab Zürich in Richtung Ex-Jugoslawien.» Kaum habe eines dieser Länder die Einreisebedingungen gelockert, seien die Flüge wieder voll gewesen.

Am besten abgeschnitten haben entsprechend Destinationen in Ländern, die sowohl für Urlaubsreisende interessant seien, als auch über eine grössere Community in der Schweiz verfügten. Wittmer nennt neben dem ehemaligen Jugoslawien auch Portugal. Stellenweise sei der Anstieg der Nachfrage sogar stärker ausgefallen, als vermutet worden war.

Das führte insbesondere 2021 teilweise zu ausverkauften Flugzeugen und gar zu Verspätungen. Wittmer sagt: «Das internationale Luftfahrtsystem ist sehr komplex. Fluggesellschaften, Flughafenbetreiber und auch die Luftraumüberwachung sind alle erst wieder dabei, ihren Betrieb hochzufahren. Wenn das nicht synchron geschieht, kommt es da und dort zu Verzögerungen und Problemen.»

Flughafen Zürich plant keine substanziellen Umbauten

Ob die in den letzten zwei Jahren festgestellten Beobachtungen zu Trends werden, lässt sich noch nicht sagen. Man höre und lese Unterschiedliches, wie viele Geschäftsreisen tatsächlich dauerhaft wegfallen werden, sagt Raff. «Wenn es wirklich zu nachhaltigen Rückgängen kommt, hat das sicher Auswirkungen auf den Flughafen.» Die Rückmeldungen der Fluggesellschaften sowie die jüngsten Entwicklungen liessen aber hoffen.

Die Swiss zum Beispiel schreibt auf Anfrage, dass vor allem grössere Firmen weiterhin zurückhaltend seien. Aber: «Im KMU-Segment haben wir vor allem ab dem zweiten Quartal 2021 eine entscheidend schnellere Erholung festgestellt.»

Am Flughafen Zürich plant man deswegen vorerst keine grösseren Umbauten. Und selbst wenn der Rückgang bei den Geschäftsreisenden nachhaltig sein sollte: Allenfalls könne ein Anstieg bei den Freizeitreisenden das ohnehin kompensieren. Raff ist optimistisch:

«Der Drang des Menschen nach Mobilität war schon immer vorhanden und wird auch bestehen bleiben.»

Auch die Diskussion um Flugscham habe vor der Pandemie kaum zu Auswirkungen geführt. Das erstaunt Wittmer von der Universität St.Gallen nicht. «Es dürfte sich hier um eine Attitude-Behaviour-Gap handeln», sagt er. Die Haltung und das tatsächliche Handeln seien in dieser Frage offenbar oft nicht kongruent.

Bis wann sich der Flugverkehr wieder normalisiert haben wird, darüber wollen weder Wittmer noch Raff eine Prognose abgeben. Wittmer verweist auf die Iata und die Eurocontrol, die internationale Koordinationsstelle der Luftraumüberwachung. Diese rechnen mit einer Normalisierung bis frühestens Ende 2023. Raff sagt bloss: «Über die letzten eineinhalb Jahre wurde ich eines Besseren belehrt, was Prognosen angeht. Die Krise hat uns gelehrt, dass wir flexibel bleiben müssen.»

Zum Nachschlagen: Anzahl Passagiere ab Zürich je Destination

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Eine ausführliche Dokumentation dieser Arbeit inklusive aller verwendeten Codezeilen findet sich hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen