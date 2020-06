Die Spitäler verloren wegen des Operationsverbot viel Geld – doch der Bund will nicht bezahlen

Die Spitäler klagen wegen der Coronakrise über Löcher in ihren Kassen. Ein Grund dafür: Während anderthalb Monaten hatte der Bundesrat nicht notwendige Operationen verboten. Der Bund will sich an diesen Kosten nicht beteiligen, wie Bundesrat Berset klarstellte.