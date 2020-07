Blochers Millionenrente: In den meisten Kantonen ist so etwas nicht mehr möglich +++ Weshalb Karin Keller-Sutter auf ihre Regierungsrats-Rente verzichtete Christoph Blocher fordert vom Bund 2,8 Mio. Franken Ruhegehalt. Die meisten Kantone haben solche teuren und lebenslangen Renten für abtretende Politiker längst gestrichen. Zum Beispiel St.Gallen, Thurgau und Luzern. Lucien Fluri 24.07.2020, 05.00 Uhr

Sorgt für Schlagzeilen: Christoph Blocher will 2,8 Mio. Franken Bundesratsrente, auf die er bisher verzichtet hatte. Karin Keller-Sutter ihrerseits verzichtete nach ihrem Weggang aus der St.Galler Regierung auf das Ruhegehalt. Bild: Eddy Risch/Keystone (Buchs, 2. April 2004)

So weich gebettet möchte manch einer in den Ruhestand gleiten: Eben hat der Solothurner Regierungsrat Roland Fürst angekündigt, 2021 nicht mehr zu den Wahlen anzutreten. Fürst wird dann 60 sein. Um Geld muss er sich auch ohne Job nie mehr Sorgen machen: Nach acht Amtsjahren hat er Anspruch auf eine Übergangsrente: Fast 160'000 Franken jährlich erhält er vom Steuerzahler bis zur ordentlichen Pension, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird.

Die Grüne Aargauer Ex-Regierungsrätin Susanne Hochuli (55) kann seit dem Rücktritt 2016 jährlich 130'000 Franken beziehen. Der Aargau hat das System geändert. Die abgetretene Franziska Roth erhielt «nur» eine einmalige Entschädigung von 300'000 Franken Severin Bigler.

Der fürstliche Batzen wird nur gekürzt, wenn der CVPler mit der Rente und einem allfälligen neuen Job mehr verdient als heute. CVP-Mann Fürst ist kein Einzelfall: In fast jedem Kanton gibt es für scheidende Regierungsräte, die auf die 60 zugehen, Überbrückungshilfen. Politiker haben damit ein Privileg, das kein Bürger hat: Das nationale Parlament hat zwar eben erst eine Überbrückungsrente für Arbeitslose über 60 beschlossen. Um diese zu erhalten, muss jemand aber vor dem Gang zum Sozialamt stehen.

Was Blocher tut, wäre in fast keinem Kanton mehr möglich

Allerdings sind fast alle Kantone zurückhaltender als der Bund: Bundesräte und Bundesrichter erhalten nämlich ab dem Rücktritt bis ans Lebensende die Hälfte des Lohnes, ein sogenanntes Ruhegehalt. Bekanntlich sorgt alt Bundesrat Christoph Blocher (SVP) gerade für Schlagzeilen: Mit 80 fordert der Milliardär die 2,8 Mio. Franken Rente rückwirkend, die er bisher nicht bezogen hatte. Solche lebenslangen Renten waren bis vor kurzem auch in vielen Kantonen Usus. Doch in den letzten Jahren wurden sie gekappt.

Das Privileg fiel etwa im Aargau, in Baselland, Solothurn, Freiburg oder im Wallis; schon 2003 in Luzern – und auch im Kanton St.Gallen. Hier wurde Karin Keller-Sutter 2011 als abtretende Regierungsrätin in den Ständerat gewählt – und verzichtete auf ein Ruhegehalt. Sie hätte 50 Prozent des früheren Lohns erhalten. In einem Interview mit dieser Zeitung im Jahr 2014 zu ihren Mandaten in der Wirtschaft sagte Keller-Sutter:

«Ich habe den Kanton St.Gallen informiert, dass ich wegen meiner beruflichen Tätigkeit auf das Ruhegehalt von 134'000 Franken pro Jahr verzichte. Ich habe zwar Anspruch darauf und müsste nicht arbeiten. Aber das ist nicht mein Stil. Ich will nicht von einer Rente leben, sondern selbst berufstätig sein.»

Als alt Bundesrätin erhält sie dereinst auch eine lebenslange Rente von 50 Prozent des Lohns.

Karin Keller-Sutter, Bundesrätin und frühere St.Galler Regierungs- und Ständerätin. Bild: Keystone

In Basel-Stadt wurde 2016 die Rentenkürzung für die Regierungsräte gar an der Urne beschlossen – mit überwältigenden 62 Prozent. Regierungsräte zahlen in den genannten Kantonen heute in die Pensionskasse ein wie Otto-Normalbürger auch und erhalten eine entsprechende Rente ab 65.

Die Westschweiz ist (noch) grosszügiger

Nur die Waadt, Genf, Graubünden oder Neuenburg kennen noch lebenslange Ruhegehälter, die im Bündnerland eher bescheidener ausfallen: Es sind 3,5 Prozent des einstigen Lohnes für jedes geleistete Amtsjahr. Grosszügiger ist die Waadt, die altgedienten Staatsräten die Hälfte des Lohnes, also etwa 125000 Franken jährlich, bezahlt. Im Kanton Schwyz ist man derzeit daran, die lebenslangen Renten abzuschaffen, dafür soll der Lohn der Regierungsräte um rund 50'000 auf 250'000 Franken steigen.

Er erhielte bei einem Rücktritt bis ans Lebensende 7400 Franken Ruhegehalt monatlich. Trotzdem will der skandalumwitterte Genfer Regierungsrat Pierre Maudet (42) partout nicht abtreten.

Überlebt haben in den Kantonen zwei Privilegien: Einerseits erhalten Regierungsräte, die auf die 60 zugehen, Übergangsrenten bis zur Pension; oft ist egal, ob sie abgewählt wurden oder freiwillig gingen. Wie üblich in der Schweiz hat jeder Kanton eigene Regeln: Die Renten unterscheiden sich in der Höhe und sind mal mehr, mal weniger abhängig von Alter und Amtsjahren. Die Unterschiede sind deshalb gross: Im feudalen Bern kann man schon mit 40 Anspruch auf eine Rente bis zur Pensionierung haben. Im wirtschaftsliberalen Zug dagegen gibt es für freiwillig abtretende Magistrate, unabhängig vom Alter, keinen Zusatzbatzen. Im Thurgau wiederum können abtretende Magistrate schon ab 50 die Hälfte des früheren Lohnes erhalten.

Bei Abwahl zahlen fast alle Kantone den Lohn eine Zeit lang weiter

Andererseits erhalten Magistratspersonen in praktisch allen Kantonen eine Entschädigung, wenn sie abgewählt werden. So soll ihnen soll die Möglichkeit zur Neuorientierung gegeben werden, kommt eine Abwahl doch meist überraschend. Die Lohnfortzahlung reicht dabei von wenigen Monaten bis zu jahrelangen Entschädigungen. Sichern Ruhegehälter für unabhängige Entscheide? Warum gibt es diese Privilegien? Drei Argumente werden in den kantonalen Diskussionen immer wieder genannt: Offenbar ist es nicht so einfach, nach acht oder zwölf Jahren im öffentlichen Dienst einen passenden Job zu finden.

Der 2016 nach nur vier Jahren abgewählte SVP-Regierungsrat Oskar Freysinger erhält bis ans Lebensende 80'000 Franken jährlich. Inzwischen hat das Wallis solche Ruhegehälter abgeschafft.

Was die Kantone abtretenden Magistraten gönnen Einige Beispiele aus den Kantonen Grosszügig ist Appenzell Ausserrhoden. Dort gibt es für alle, die vor der Pensionierung zurücktreten, pauschal 18 Monatslöhne, rund 345 000 Franken. Überbrückungsrenten gibt es nicht. Bis 2016 erhielten St.Galler Regierungsräte lebenslang 50 Prozent des Lohnes. Dies ist vorbei. Seither erhalten sie beim Ausscheiden nur noch mindestens 18 Monate und maximal vier Jahre lang 50 Prozent des alten Lohnes. Im Baselbiet gibt es für Ex-Regierungsmitglieder maximal einen Jahreslohn nach der Amtszeit. Wer älter als 55 ist, hat aber Anspruch auf einen Lohnersatz. Im Aargau gibt es seit 2017 einen Jahreslohn, Entschädigung vor dem 57. Geburtstag, also rund 300 000 Franken. Wer älter ist, erhält nach zwölf Amtsjahren eine Übergangsrente von 50 Prozent des vorherigen Lohnes. In Luzern gibt es seit 2003 keine lebenslangen Renten mehr, abgewählte Regierungsräte erhalten aber bis zu 56 Prozent des Lohnes von rund 250 000 Franken, wenn sie entweder acht Jahre gedient haben oder über 50 sind. Auch bei einem freiwilligen Rücktritt gibt es diese Überbrückungsrente: ab 55 (bei zwölf Amtsjahren) oder ab 60 (nach acht Amtsjahren).

Ein Ruhegehalt kann zudem verhindern, dass eigentlich amtsmüde Magistraten zu lange im Amt bleiben, weil sie ein Einkommen benötigen. Andererseits sollen Ruhegehälter sollen für die Unabhängigkeit der Politiker sorgen: Sie sollen verhindern, dass Regierungsräte noch im Amt auf spätere Pöstchen schielen oder nach einem Abgang rasch in die Privatwirtschaft wechseln und dabei in Interessenkonflikte geraten. Denn auch dies ist nicht gelitten. Ebenso häufig wie Ruhegehälter in der Kritik stehen, trifft Volkes Zorn ehemalige Amtsträger, die in der Privatwirtschaft Geld machen. Dann ist nicht mehr die Rede von goldenen Fallschirmen, sondern vom Versilbernlassen der Karriere.