Bilanz nach zehn Jahren Stadt-Taxi in Amriswil: «Wir Taxifahrer haben auch therapeutische Funktionen» Gökhan Birgül gründete vor zehn Jahren sein eigenes Taxiunternehmen. Er sagt, das Geschäft sei über die Jahre schwieriger geworden. 16.12.2019, 05.00 Uhr

Gökhan Birgül stieg vor zehn Jahren ins Taxi-Geschäft ein. PD

Gökhan Birgül, seit zehn Jahren gibt es inzwischen das Stadt-Taxi. Vermutlich ist beinahe jeder Amriswiler schon damit gefahren, oder?

Tatsächlich gibt es immer noch Leute, die noch nie davon gehört haben. Das Konzept ist aber simpel: Innerhalb des Gemeindegebiets kostet die Fahrt sechs Franken.

Egal, ob man zwei oder fünf Kilometer fährt?

Ja, die Differenz zum tatsächlichen Betrag wird von der Stadt subventioniert, sofern die Fahrt im Zeitraum zwischen 5.30 Uhr und kurz nach ein Uhr nachts nach dem letzten Schnellzug, stattfindet. Eingeführt wurde dieser Ortsbus-Ersatz schon vor meiner Zeit, damals mit einem anderen Taxibetrieb.

Als Sie den Auftrag der Stadt bekommen haben, waren Sie noch nicht in der Taxi-Branche tätig. Wie kam es dazu?

Damals arbeitete ich im Musti’s Kebab, der meiner Schwester und ihrem Mann gehörte. Das Lokal war Treffpunkt vieler Taxifahrer. Da hörte ich, die Stadt suche dringend einen neuen Vertragspartner.

Und da dachten Sie: Bingo, ich gründe eine Taxi-Firma?

So ähnlich. Natürlich erarbeitete ich mit meinem damaligen Geschäftspartner einen Businessplan, den ich dem ehemaligen Stadtpräsidenten Martin Salvisberg und Stadtschreiber Roland Huser vorlegte. Der schien zu gefallen – und so gründeten wir innerhalb von knapp zwei Monaten eine GmbH, organisierten Autos, eine Telefonnummer, suchten Angestellte. Der Zeitdruck war riesig, aber es hat geklappt. Auch, weil mir die Sache als Amriswiler eine Herzensangelegenheit war. Heute kann ich sagen: Alles, was ich damals versprochen habe, konnte ich inzwischen umsetzen.

Was haben Sie versprochen?

Wir wollten eine Lösung zur elektronischen Erfassung unserer Fahrten, damit die Stadt die Abrechnungen jederzeit nachvollziehen kann. Am Anfang waren wir mit Car-PCs unterwegs, was aber nicht geklappt hat. Deshalb sind wir zwischenzeitlich wieder auf Papier-Formulare umgestiegen. Vor vier Jahren konnte ich aber eine App für unser Unternehmen entwickeln lassen, an dem sich die Stadt beteiligt hat.

Wie funktioniert die App?

Jedes Taxi ist mit einem iPad ausgestattet, auf dem die Fahrten erfasst werden. Der Gast unterschreibt und bestätigt die Fahrt damit gleich elektronisch. So bleibt unsere Arbeit jederzeit transparent.

Als Taxi-Unternehmen muss die Zusammenarbeit mit der Stadt ein Glücksfall sein: Aufgrund des tiefen Preises für den Fahrgast gibt es wohl immer genügend Kunden.

Natürlich ist die Zusammenarbeit ein grosses Glück. Wobei ich sagen muss, dass auch wir Veränderungen spüren. Den Preisaufschlag von fünf auf sechs Franken zum Beispiel. Dieser musste sein, weil die Nachfrage 2015 so hoch war, dass sie die Subventionsbeträge sprengte. In dieser Zeit registrierten wir pro Jahr 40000 bis 50000 Fahrten. Man kann sich selber ausrechnen, wie viel die Stadt spart, wenn der Fahrgast einen Franken mehr bezahlt.

Fällt ein Franken beim Fahrgast ins Gewicht?

Offenbar schon. Der Fünfliber war ein psychologisch günstiger Betrag. Es gibt auch Amriswiler, die das Taxi mehrmals pro Tag beanspruchen, und das mehrmals die Woche. Pro Jahr ergibt das dann doch eine Summe. Viel mehr gespürt haben wir aber den Fahrplanwechsel 2015.

Sind die Leute auf den Bus umgestiegen?

Ja, aufgrund des neuen Halbstundentaktes. Unsere Fahrten pro Monat verringerten sich von gut 3500 auf 2500. Aber ich will nicht klagen, die Vereinbarung mit der Stadt ist natürlich grossartig. Am Anfang wusste ich gar nicht wirklich, welche Ausmasse das Ganze annehmen würde.

Inwiefern?

Mir war bewusst, dass es viele Fahrten geben würde. Aber so viele, wie es dann tatsächlich waren, hätte ich nicht erwartet. Gleich zu Beginn meiner Unternehmerzeit mangelte es an Personal. Die Arbeit wurde irgendwann so viel, dass ich die Taxi-Prüfung selbst gemacht habe.

Fahren Sie heute noch Taxi?

Ja, wir führen die Zentrale vom Auto aus. Ohnehin macht die Organisation einen riesigen Teil meiner Arbeit und jener meiner Mitarbeiter aus. Bei uns kann man ein Taxi reservieren, wir arbeiten mit einer Agenda. Wer einen Tag im Voraus ein Taxi bestellt hat, geniesst immer Vorrang. Das verstehen Leute, die spontan anrufen, nicht immer. Auch was Verspätungen angeht, ist es schwieriger geworden.

Weshalb schwieriger?

Aufgrund des Verkehrs. Früher konnte ich auf die Minute genau sagen, wie lange man von A nach B hat. Heute geht das nicht mehr, und es kann sein, dass wir uns ein paar Minuten verspäten, ohne darauf Einfluss nehmen zu können. Und gerade in dieser Jahreszeit sind wir enorm unter Druck. Wir wollen niemanden zwei, drei Minuten länger warten lassen als geplant, wenn es draussen kalt ist.

Immerhin befinden sich Ihre Fahrgäste in der Regel in Amriswil. Oder fahren Sie auch ausserhalb?

Auch, aber natürlich viel seltener. Wer innerhalb von Amriswil gefahren werden will, hat bei uns immer Priorität. Darauf legen wir Wert, auch wenn mehrere Autos unterwegs sind. Im Schnitt fahren wir heute pro Monat 2300 Fahrten innerhalb der Stadt, letztes Jahr waren es insgesamt 26000 Fahrten.

Konkurrenz haben Sie kaum, zumindest auf Stadtgebiet.

Doch, es gibt ja noch ein anderes Taxi-Unternehmen, das Fahrten in Amriswil zu ähnlichen Preisen anbietet, um marktfähig zu bleiben – obwohl es nicht von Subventionsbeiträgen profitiert.

Wenn Sie auf die letzten zehn Jahre zurückblicken: Was ist Ihnen geblieben?

Die Begegnungen mit den Menschen – mit Kunden und Mitarbeitern. Solche Zahlen kann man nur mit gutem Personal erreichen. Ohne Freude im Job wäre es nicht möglich. Und man muss die Menschen gern haben, denn manchmal haben wir noch ganz andere Funktionen.

Und die da wären?

Therapeutische. Die Fahrgäste erzählen uns etwas, wir hören zu. Stammgäste kennt man und fragt, wie es ihnen geht. Manchmal bringt das auch Trauriges mit sich. Wenn man jahrelang Stammkunden chauffiert hat, ältere Menschen, die auf das Stadt-Taxi angewiesen waren. Und dann steigen sie plötzlich nicht mehr ein, weil sie verstorben sind. Der Verlust des Menschen trifft mehr als der Verlust des zahlenden Fahrgastes.

Ihr Vertrag mit der Stadt wurde verlängert. Ein weiterer Glücksfall?

Klar. Ich bin froh, dass ich damals etwas gewagt habe, und ich bin dankbar für das Vertrauen der Stadt. Ich sehe das Stadt-Taxi heute als Teil von Amriswil.

Haben Sie etwas zum Zehnjährigen geplant?

Wir haben ein neues Auto angeschafft, ein Hybrid-Modell. Dieses kommt in einem neuen Design daher und ist seit Donnerstag auf den Amriswiler Strassen unterwegs. (red)